Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladılar - Son Dakika
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Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladılar

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Halk TV’ye kayyum atanması ve sahibi Cafer Mahiroğlu’nun şirketlerine el konulmasının ardından siyaset arena karıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel karara sosyal medyadan sert tepki gösterirken, parti milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapatarak kararı protesto etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atanması ve Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine el konulması kararı sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kanal binasında başlattığı arama sürerken, karara siyaset kanadından ilk ve en sert tepki Yeni Parti'den geldi.

MECLİS'TE SİYAH BANTLI PROTESTO

Kayyum kararının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dikkat çeken anlar yaşandı. Fon soruşturmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında salona giren Yeni Parti milletvekilleri, uygulamaya tepki göstermek amacıyla gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapattı.

BANTLAR TÜM MİLLETVEKİLLERİNE DAĞITILDI

Milletvekili Özgür Karabat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin katıldığı eylemde, siyah bantların salondaki tüm Yeni Parti milletvekillerine dağıtıldığı görüldü. Milletvekilleri, sessiz eylemleriyle kayyum kararını ve basın üzerindeki baskıları protesto etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Gelişmelerin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yayımladı. Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek kararı kınadı ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini vurguladı. Soruşturma ve Meclis'teki protestolara ilişkin adli ve siyasi süreç takip ediliyor.

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SON DAKİKA: Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladılar - Son Dakika
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