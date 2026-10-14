Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

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Şili’nin başkenti Santiago’da etkili olan fırtına sırasında Estación Central bölgesinde oluşan kasırga, Terminal Sur otogarı ile çevredeki binaların çatılarını uçurdu. Şili Meteoroloji Müdürlüğü, ilk analizlere göre olayın EF0 kategorisinde bir hortum olabileceğini açıkladı. Dolu, sel ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı alarm ilan etti. Dehşete düşüren anlar kamerada.

Santiago’da sağanak, dolu ve fırtınanın etkili olduğu gün, Estacion Central’da yaşanan kasırga korku dolu anlara neden oldu. Kopan çatı parçalarının havada savrulduğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

OTOGARIN ÇATISI HAVADA UÇUŞTU

Estacion Central komününde, Alameda Caddesi çevresinde yerel saatle 16.30 sıralarında şiddetli rüzgar oluştu. Rüzgar, kentin önemli otobüs terminallerinden Terminal Sur’un çatısının bir kısmını kopardı. Görüntülerde, çatı levhalarının ve hafif malzemelerin uzak mesafelere savrulduğu görüldü.

<a class='keyword-sd' href='/sili/' title='Şili'>Şili</a>'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Hortum nedeniyle çevredeki binaların çatılarında, oluklarda ve kaplamalarda hasar oluştu, bazı kiremitler düştü. Sığ köklü ağaçların devrildiği, ağaç dallarının kırıldığı bildirildi. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

METEOROLOJİ: EF0 KATEGORİSİNDE HORTUM OLABİLİR

Şili Meteoroloji Müdürlüğü (DMC), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlk analizler, olayın EF0 kategorisinde bir hortum olabileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Kurumun ön raporuna göre rüzgarın hızı saatte 105 ile 137 kilometre arasında tahmin edildi. DMC, olayın kesin sınıflandırmasının henüz yapılmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

DMC meteoroloğu Elio Brufort, gün içindeki atmosferik istikrarsızlık ve yüksek sıcaklıkların dikey gelişen bulutları, sağanakları, doluyu ve bu olayı beslediğini aktardı.

“HUNİ BULUT GÖRÜLMÜYOR” DEĞERLENDİRMESİ

Şili Yer Bilimleri Ağı (Red Geocientífica de Chile) ise olayın hortum değil, ani rüzgar girdabı (gustnado) ya da ani ve güçlü aşağı hava akımı (mikro patlama) olabileceğini öne sürdü. Kurum, “Görsel kayıtlarda huni bulutu ya da fırtınanın bir girdapla yere bağlandığı görülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

KENTTE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Senapred, yerel saatle 17.15'te Santiago’nun bulunduğu Metropolitan Bölge’nin tamamı için kırmızı alarm ilan etti. Meteoroloji Müdürlüğü de Coquimbo’dan Biobio’ya kadar uzanan 7 bölge için fırtına uyarısı yaptı.

Kentin birçok noktasında yoğun dolu yağdı, ana caddeler ve alt geçitler sular altında kaldı. Providencia’da bazı otoparkların çatıları çökerek araçların üzerine düştü. Metro hattındaki Pedro de Valdivia ve Salvador istasyonları su baskını nedeniyle kapatıldı, 2. hatta seferler kısmen yapılabildi. Okullarda eğitime ara verildi.

Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

7 BÖLGE ELEKTRİKSİZ KALDI

Şili Elektrik ve Yakıt Denetim Kurumu (SEC) verilerine göre, kesintilerden etkilenen abone sayısı 43 bini aştı. Quilicura, Quinta Normal, Providencia, Lampa, Pudahuel ve Estacion Central kesintilerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Santiago’da birkaç gün önce de sel felaketi yaşanmış, San Carlos de Apoquindo’da meydana gelen selde 6 kişi yaralanmış, 2 binden fazla konut etkilenmişti.

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