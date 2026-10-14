Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Husilerin bir süredir balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kent genelinde devreye giren uyarı sistemlerinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde aktif hale getirildiği duyuruldu. Kurum, olası tehlike anında vatandaşların panik yapmadan izlemesi gereken güvenlik talimatlarını ve acil durum prosedürlerini içeren bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

BAŞKENTTE PATLAMA SESLERİ YANKILANDI

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, erken uyarı bildiriminin hemen ardından Riyad semalarında 4 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlamaların hemen ardından Sivil Savunma Müdürlüğü ikinci bir açıklama yaparak kent genelinde tehlikenin sona erdiğini bildirdi.

FÜZELERE AİT ŞARAPNEL PARÇALARI 4 KİŞİYİ YARALADI

Öte yandan; Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'ndne yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad’a düştüğü belirtildi. Olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.