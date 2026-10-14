Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı - Son Dakika
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Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı

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Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia, görevindeki ilk basın toplantısında eşinden söz ederken yanlışlıkla ABD Başkanı Donald Trump'ı kasteden bir ifade kullanmasıyla dikkat çekti. Yalnızca 14 dakika süren toplantıda gazetecilere yaklaşık 5 dakika soru hakkı tanınması da eleştirildi. Amerikan basını Zacharia'nın performansını başarısız bulurken Trump, yeni sözcüsünden memnun olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü olduğu belirtilen Katie Zacharia'nın gazeteciler karşısındaki ilk performansı tartışma yarattı. Yalnızca 14 dakika süren basın toplantısında Zacharia'nın, eşinden söz ederken yanlışlıkla ABD Başkanı Donald Trump'ı kasteden bir ifade kullandığı öne sürüldü.

İLK BASIN TOPLANTISI SADECE 14 DAKİKA SÜRDÜ

Aktarılan bilgilere göre Katie Zacharia, Beyaz Saray'daki yeni görevinde ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplam 14 dakika süren toplantının büyük bölümünü hazırladığı açıklamaları okumaya ayıran Zacharia, ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışmalarını övdü. Gazetecilerin soru sorması için ise yaklaşık 5 dakika ayrıldığı belirtildi.

EŞİNDEN BAHSEDERKEN DİLİ SÜRÇTÜ

Toplantının en dikkat çekici anı, Zacharia'ya dört çocuğunu büyütürken görevini nasıl sürdüreceğinin sorulmasıyla yaşandı.

Soruyu yanıtlayan Zacharia'nın, eşinden bahsettiği sırada yanlışlıkla onu başkan olarak nitelendirdiği ileri sürüldü.

Hatasını kısa sürede fark eden Zacharia'nın sözlerini düzelttiği ve gülerek durumu geçiştirmeye çalıştığı aktarıldı.

ABD BASININDAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Zacharia'nın ilk basın toplantısı Amerikan medyasında farklı değerlendirmelere neden oldu. The Independent, yeni sözcünün 14 dakikalık toplantısını sorunlu bir başlangıç olarak nitelendirirken New York Post, Zacharia'nın gergin tavırlarına ve hazırladığı notlara sık sık başvurmasına dikkat çekti.

The Daily Beast ise gazetecilere sınırlı süre ayrılmasını ve toplantıda verilen yanıtları eleştirdi. Zacharia'nın yalnızca üç basın kuruluşundan soru aldığı belirtildi.

TRUMP'TAN YENİ SÖZCÜSÜNE DESTEK

Basındaki eleştirilere rağmen ABD Başkanı Donald Trump, yeni sözcüsünün performansından memnun olduğunu söyledi.

Trump, Zacharia'nın ilk basın toplantısını değerlendirirken performansını oldukça iyi bulduğunu ifade etti.

Beyaz Saray da Zacharia'nın göreve başlangıcını olumlu değerlendiren bir açıklama yayımladı.

Donald TrumpABD BaşkanıBeyaz SarayDünyaSon Dakika

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