Kayseri Melikgazi'de babasını bıçakla öldüren A.D., ilaç içip intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de babasını bıçakla öldüren A.D., ilaç içip intihara teşebbüs etti

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Kayseri Melikgazi\'de babasını bıçakla öldüren A.D., ilaç içip intihara teşebbüs etti
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Kayseri Melikgazi'de saat 23.00 sıralarında A.D., tartıştığı babası Süleyman D.'yi bıçakla öldürdü. Olayın ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden A.D., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYSERİ'de A.D., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Süleyman D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden A.D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., babası Süleyman D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Babası kanlar içerisinde yere yığılınca A.D., ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. A.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Melikgazi3. SayfaKayseriOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de babasını bıçakla öldüren A.D., ilaç içip intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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