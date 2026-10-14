Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu haberi sosyal medyadan paylaştı.

YAYINLAR DURDURULDU

Polis ekiplerinin binada aramaları devam ederken kanalın yayını durduruldu ve kanala kayyum atandı. Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatıldı, çalışanlar binaya alınmıyor.

"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ MUTLU OLABİLİR"

Gelişmeyi duyuran Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu paylaşımında "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM HEYETİ YÖNETİMİ DEVRALDI"

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyum heyeti yönetimi devraldı" açıklamasını yaptı.

İLK TEPKİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN GELDİ

Halk TV'ye kayyım atanmasına ilk tepki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken... Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

"TARİHİN EN BÜYÜK YANILGISI İÇİNDELER"

Belediyelere kayyım atayıp millet iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek"

MANSUR YAVAŞ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA AÇIK BİR MÜDAHALE

Özel'in ardından Halk TV'de yaşanan gelişmelere tepki gösteren bir diğer isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş yaptığı açıklamada "2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.”

Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!" ifadelerini kullandı.