Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor - Son Dakika
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Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor

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Halk TV'ye sabah erken saatlerde polis operasyonu düzenlendi. Kanala kayyum atandı ve yayınlar durduruldu. Gelişmeyi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu duyururken, polislerin kanalda arama yaptıkları öğrenildi. Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan art arda tepkiler geldi.

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu haberi sosyal medyadan paylaştı.

YAYINLAR DURDURULDU

Polis ekiplerinin binada aramaları devam ederken kanalın yayını durduruldu ve kanala kayyum atandı. Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatıldı, çalışanlar binaya alınmıyor.

Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor

"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ MUTLU OLABİLİR"

Gelişmeyi duyuran Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu paylaşımında "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor

"KAYYUM HEYETİ YÖNETİMİ DEVRALDI"

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyum heyeti yönetimi devraldı" açıklamasını yaptı.

Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor

İLK TEPKİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN GELDİ

Halk TV'ye kayyım atanmasına ilk tepki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken... Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

"TARİHİN EN BÜYÜK YANILGISI İÇİNDELER"

Belediyelere kayyım atayıp millet iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek"

Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor

MANSUR YAVAŞ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA AÇIK BİR MÜDAHALE

Özel'in ardından Halk TV'de yaşanan gelişmelere tepki gösteren bir diğer isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş yaptığı açıklamada "2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.”

Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    ABD maşasına kayyum haberi sevindirdi. 9 19 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    Bunlar AB ve ABD fon destekli yayıncılar 1 0
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    tabii doğruları anlatmaları işinize gelmiyor 13 9 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Çok çok geç kalınmış bir karar Sahibi yurtdışında kaçak olan birinin TV si akşama kadar yalan yanlış milleti Devlet e kışkırtıyor du 8 14 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Bence hemen suçlu varsa Atın Silivri'ye mustafa sagdic sende git onlarla yanında ol 4 9 Yanıtla
  • Gy224466 Gy224466:
    seçim olsun. Yeter artık. 6 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Halk TV'ye kayyum atandı! Polis ekipleri binada arama yapıyor - Son Dakika
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