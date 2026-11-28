Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), ailelere üçüncü ve sonraki her çocuk için 10 milyon yen (3,2 milyon lira) değerinde destek vermeyi planlıyor.

Kyodo ajansının parti içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, LDP Nüfus Stratejileri Komisyonu, doğum oranındaki düşüş nedeniyle yeni bir nüfus stratejisi uygulanmasına karar verdi.

Bu çerçevede ülkede yeni bir "Nüfus Stratejisi Ajansı" kurulacak, ailelere üçüncü ve sonraki her çocuk için yaklaşık 10 milyon yen değerinde yardım ve hizmet sağlanacak.

Yeni strateji, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetine gelecek ay içinde sunulacak ve hükümetin 2027 yılına yönelik reform programına dahil edilecek.

"En büyük sorun"

Başbakan Takaiçi, ülke çapında nüfus oranlarındaki düşüşle mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Kasım 2025'te yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi"ni kurduklarını açıklamıştı.

Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." ifadesini kullanmıştı.

2030 son fırsat

Tokyo hükümeti, düşen doğum oranı karşısında 2030 yılına kadarki dönemi "mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için son fırsat" olarak belirlediğini bildirmişti.

Dönemin Başbakanı Kişida Fumio, 2023'te yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Azalan doğum oranı ve yaşlı nüfustaki artış, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmada sorun oluşturuyor.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, ülkede "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona yükselmesi ve toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturması bekleniyor.