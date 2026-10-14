Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli otomobillerin gelişmiş kamera, sensör ve internet bağlantısı özellikleri, savunma sanayisinde yeni güvenlik önlemlerini beraberinde getirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede, yabancı menşeli ve veri toplama özelliğine sahip araçların askeri tesislere girişine yönelik yasaklar ve kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE 4 SAVUNMA SANAYİSİ KURULUŞUNDAN KRİTİK KARAR

Türkiye'de ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), yabancı elektrikli otomobillerin kampüslerine girişini güvenlik gerekçesiyle kısıtladı.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, araçlarda bulunan kamera ve sensörlerin çevrenin haritasını çıkarabildiğine dikkat çekerek yabancı elektrikli otomobillerin kampüslere alınmadığını açıkladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre Akşit, bu araçların topladığı verilerin kontrolünün kendilerinde olmamasının güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

POLONYA'DA ASKERİ TESİSLERE GİRİŞ YASAKLANDI

Polonya ordusu, Şubat 2026'da Çin'de üretilen otomobillerin koruma altındaki askeri tesislere girişini yasakladı. Kararda araçların kamera, mikrofon, konum belirleme ve veri toplama sistemlerinden kaynaklanabilecek istihbarat riskleri etkili oldu.

Askeri personelin resmi telefonlarını Çin üretimi araçların multimedya sistemlerine bağlamasına da yasak getirildi.

ALMANYA VE ÇEKYA'DA DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Almanya'da Çin üretimi otomobillerin bazı askeri ve istihbarat tesislerinin otoparklarına girişine izin verilmiyor. Bu araçların sürücüleri farklı park alanlarına yönlendiriliyor.

Çekya'da ise Çin'de üretilen bazı Tesla ve Volvo modelleri de dahil olmak üzere belirli araçlara askeri tesislerde kısıtlamalar uygulanıyor. Ülkede faaliyet gösteren ORLEN grubuna bağlı şirket de dört stratejik sanayi tesisine Çin üretimi otomobillerin girişini yasakladı.

İNGİLTERE, İSVİÇRE VE FRANSA'DA GÜVENLİK ALARMI

İngiltere'de tüm askeri tesisleri kapsayan genel bir yasak bulunmasa da bazı savunma kuruluşları elektrikli otomobiller için daha sıkı güvenlik kuralları uyguluyor.

İsviçre'de internete sürekli bağlı araçların hassas askeri tesislerin yakınında kullanımına yönelik kısıtlamalar bulunuyor.

Fransa'da ise askeri karşı istihbarat servisinin BYD ve Tesla marka araçların oluşturabileceği veri güvenliği risklerine ilişkin uyarılarda bulunduğu belirtiliyor. Ancak ülkede bu araçları kapsayan genel bir askeri tesis yasağı bulunmuyor.

ABD VE ÇİN DE HAREKETE GEÇTİ

ABD'de yabancı bağlantılı araçların askeri tesislerde kullanımını sınırlandırmaya yönelik yasal düzenlemeler gündemde. Hazırlanan savunma yasa tasarısında belirli araçların 2027 yılından itibaren askeri tesislerde yasaklanmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

Çin ise 2021 yılında Tesla otomobillerinin askeri tesislerde kullanımına yönelik kısıtlamalar getirmişti. Araçların veri güvenliği standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerin ardından bazı kısıtlamalar gevşetildi.

ENDİŞENİN NEDENİ ARAÇLARIN TOPLADIĞI VERİLER

Güvenlik önlemlerinin temelinde, yeni nesil otomobillerin çevrelerini görüntüleyebilmesi, konum bilgilerini kaydedebilmesi ve topladıkları verileri internet üzerinden aktarabilmesi bulunuyor.

Uzmanlar, bu özelliklerin özellikle askeri bölgelerde ve savunma sanayisi tesislerinde hassas bilgilerin açığa çıkması riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Ülkelerin aldığı kararlar farklılık gösterirken kısıtlamalar tüm elektrikli otomobilleri veya ülke genelindeki araç kullanımını kapsamıyor. Önlemler ağırlıklı olarak askeri ve stratejik tesislerde uygulanıyor.