Lemina\'nın Yamal\'a ne dediği ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada Mario Lemina ile Lamine Yamal arasında yaşanan gerginlik dikkat çekmişti. İki futbolcunun saha içinde karşı karşıya geldiği anlar kameralara yansırken aralarında geçen konuşmaya ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.

LEMINA'NIN YAMAL'A NE DEDİĞİ ORTAYA ATILDI

Lamine Yamal'a ait olduğu öne sürülen açıklamalara göre tartışma, Mario Lemina'nın genç futbolcuya yaptığı sert müdahalenin ardından başladı. Yamal'a atfedilen ifadelerde, Lemina'nın müdahale sonrasında kendisine bakarak "Cehenneme hoş geldin" dediği iddia edildi.

"BU MAÇTA HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAKSIN"

İddiaya göre Lemina, bir süre sonra yeniden Yamal'ın yanına gelerek "Bugün senin için bir şey yok, Lamine. Bu maçta hiçbir şey yapamayacaksın" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun ise bu sözlere gülerek karşılık verdiği ve Lemina'ya "Görelim bakalım" dediği öne sürüldü.

"EN İYİ YANIT FUTBOLUNUN KONUŞMASIDIR"

Paylaşılan açıklamada Yamal'ın, Lemina'nın sözlerinden etkilenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Gençim ama futboldan şunu öğrendim: Her yoruma tartışmayla cevap vermek zorunda değilsin. Bazen en iyi yanıt, futbolunun konuşmasıdır."

"ONA İKİ ASİST HEDİYE ETTİM"

Yamal'a atfedilen açıklamanın devamında, Barcelona'nın genç yıldızının yaptığı iki asistin ardından Lemina ile yeniden göz göze geldiği ve kendisine "Sana söylemiştim" dediği ileri sürüldü.

Paylaşımda Yamal'ın, "Beni cehenneme hoş geldin diye karşıladı. Ben de ona beni hatırlayacak iki asist hediye ettim" sözlerini kullandığı iddia edildi.