Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı - Son Dakika
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Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

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Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı
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MasterChef şampiyonu Esra Tokelli, Maslak'taki restoranı "Şampiyon Lezzetler"in faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Kararın arkasındaki nedeni babasının rahatsızlığı olarak açıklayan ünlü şef, önceliğini ailesine vereceğini ifade etti. İşletmenin ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

MasterChef Türkiye şampiyonu Esra Tokelli, İstanbul Maslak'ta hizmet veren restoranı Şampiyon Lezzetler'i geçici olarak kapatma kararı aldı. Ünlü şef, kararının arkasındaki nedeni babasının sağlık durumuyla açıklarken, ailesine öncelik vermek istediğini belirtti.

BABASININ SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE KAPATIYOR

MasterChef Türkiye yarışmasındaki başarısıyla tanınan Esra Tokelli, restoranıyla ilgili kararını duyurdu. Maslak'ta faaliyet gösteren Şampiyon Lezzetler'in geçici olarak kapatılacağını açıklayan Tokelli, bu kararın babasının sağlık durumundan kaynaklandığını bildirdi.

Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

İşletmesini bir süreliğine kapatma kararı alan ünlü şefin, bu süreçte ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye odaklanacağı belirtildi.

RESTORANINA ARA VERİYOR

Yarışmanın ardından mutfaktaki çalışmalarını restoranıyla sürdüren Esra Tokelli'nin aldığı karar, işletmesini takip edenler tarafından merak konusu oldu. Restoranın ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağına ilişkin ise henüz net bir tarih paylaşılmadı.

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SON DAKİKA: Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı - Son Dakika
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