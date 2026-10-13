Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL\'ye kadar çıkıyor

Hollanda'nın dünyaca ünlü köyü Giethoorn, sıra dışı mimarisi ve kanallarıyla dikkat çekiyor. "Masal Köyü" olarak anılan yerleşimde tarihi evlerin ve kanal kıyısındaki mülklerin fiyatları milyonlarca euroya ulaşabiliyor. Özellikle sınırlı sayıdaki özel konutlar, yüksek satış bedelleriyle öne çıkıyor.

EVLERİN DEĞERİ 80 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Giethoorn'da kanal kıyısında bulunan bazı özel mülklerin satış fiyatları 1 milyon ila 1,5 milyon euro seviyelerine ulaşabiliyor. Paylaşılan hesaplamalara göre bu tutar yaklaşık 55 milyon ila 80 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Köydeki tarihi yapıların sınırlı sayıda olması ve bölgenin uluslararası alanda ilgi görmesi, gayrimenkul piyasasını hareketlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

OTOMOBİL YERİNE TEKNELER KULLANILIYOR

Giethoorn'u diğer yerleşim yerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ulaşım sistemi. Köyün özellikle tarihi merkezindeki bazı evlere ve işletmelere otomobille doğrudan ulaşmak mümkün değil. Kanallar üzerinde kullanılan tekneler ve küçük yaya köprüleri, bölgenin karakteristik ulaşım araçlarını oluşturuyor. Saz çatılı geleneksel evler ise köye masalsı bir görünüm kazandırıyor.

GEÇMİŞİ 1200'LÜ YILLARA UZANIYOR

Giethoorn'un tarihi 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Bölgede geçmişte turba çıkarılması amacıyla açılan kanallar, zaman içerisinde köyün bugünkü görünümünün oluşmasını sağladı. Tarihi dokusunu koruyan yerleşim, günümüzde Hollanda'nın en dikkat çekici turistik noktalarından biri olarak gösteriliyor.

SINIRLI SAYIDAKİ EVLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Köyün geleneksel mimarisi ve kanal kıyısındaki konutları, gayrimenkul alıcılarının ilgisini çekiyor. Özellikle suya doğrudan erişimi bulunan, geniş bahçeli ve tarihi özelliklerini koruyan evler yüksek fiyatlarla satışa sunulabiliyor. Bununla birlikte milyonlarca euroluk fiyatların köydeki bütün evler için geçerli olmadığı, mülklerin konumuna ve özelliklerine göre fiyatların değiştiği belirtiliyor.