Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin... - Son Dakika
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Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı günü işaret ederek "Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken…. Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken… Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar" dedi.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından kanala kayyum atandığı açıklandı. Kararın hemen ardından televizyon kanalının yayını tamamen durduruldu.

Basın dünyasını sarsan gelişme sonrasında siyaset kurumundan ilk ve en sert tepkilerden biri Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"TAM DA İMAMOĞLU'NUN SAVUNMA GÜNÜNDE YAPILDI"

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Özgür Özel, operasyonun ve kayyum kararının zamanlamasına vurgu yaptı. Türkiye’nin en büyük siyasi davası olarak nitelediği İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı gün bu adımın atıldığına dikkat çeken Özel, kararın arkasında "korku" olduğunu savundu.

Özel, sert bir dille kaleme aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet fon soygununun hesabının sorulmasını beklerken; ekonomik kriz, geçim derdi ve adaletsizlikler sürerken, tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar!"

"MİLLET KAZANACAK, VESAYETÇİLER YENİLECEK"

Halk TV çalışanlarının ve basın özgürlüğünün sonuna kadar arkasında duracaklarını belirten Yeni Parti Lideri Özel, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek!"

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa ŞEKER Mustafa ŞEKER:
    Ne oldu Özel Bey, ayağına basıldı ve kanınamı dokunuldu? Siyasi olarak doğrudan partinize hizmet eden ve devleti temsil edenlere her türlü hakareti yapan bir yayın kuruluşu basın özgürlüğü adı altında kin kusacak, devlette eli kolu bağlı duracak, yok öyle bir dünya.Herkes ektiğini biçer. 9 18 Yanıtla
  • Yorumcu Davut Yorumcu Davut :
    terörist sevici halkı devlet düşmanı olmaya iten sözde tv kanalının kapatılması gerekir. kayyum yetmez. kasten yalan haber yapanlar vatana ihanet ile yargılanmalıdır. 6 10 Yanıtla
  • KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    Bu vasıfsız, ucuz siyasetçilerin olduğu yerde hükümeti değiştirmenin imkanı yok, yalan ile peynir gemisi yürümez, yalandan medet ummayın, ucuz siyaset yapmayın, YENİLİK, YENİ FİKİRLER İLE GELİN KARŞIMIZA 4 9 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Bugün Ekrem İmamoğlu'nun 4 günlük savunmasının ilk günü olacaktı. Bu duruşmayı haber yapacak 2-3 kanaldan bir tanesi Halk TV idi. İmamoğlu'nun duruşmada ne dediğini cümle cümle anlatacaklardı belki de. Başta İmamoğlu'nun suçlu olabileceği ile ilgili şüphelerim vardı yalnız artık suçlu olmadığını düşünmeye başlıyorum hükümetin bu yaptıklarını görünce. 6 1 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    o işi en güzel tgrt yapıyor zaten 0 0
  • Yasar Akyuz Yasar Akyuz:
    siyasi dava mı? Yapmayağu her davada hırsızlıklar görüşülüyor , rüşvet verenler konuşuyor, ama sana göre doğru yoldasın 3 4 Yanıtla
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