Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından kanala kayyum atandığı açıklandı. Kararın hemen ardından televizyon kanalının yayını tamamen durduruldu.

Basın dünyasını sarsan gelişme sonrasında siyaset kurumundan ilk ve en sert tepkilerden biri Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"TAM DA İMAMOĞLU'NUN SAVUNMA GÜNÜNDE YAPILDI"

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Özgür Özel, operasyonun ve kayyum kararının zamanlamasına vurgu yaptı. Türkiye’nin en büyük siyasi davası olarak nitelediği İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı gün bu adımın atıldığına dikkat çeken Özel, kararın arkasında "korku" olduğunu savundu.

Özel, sert bir dille kaleme aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet fon soygununun hesabının sorulmasını beklerken; ekonomik kriz, geçim derdi ve adaletsizlikler sürerken, tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar!"

"MİLLET KAZANACAK, VESAYETÇİLER YENİLECEK"

Halk TV çalışanlarının ve basın özgürlüğünün sonuna kadar arkasında duracaklarını belirten Yeni Parti Lideri Özel, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek!"