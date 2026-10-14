Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı

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Galatasaray-Barcelona maçının ardından TRT ekranlarında yapılan stadyum yayınında duyulan ıslık sesleri dikkat çekti. Tribünlerde taraftarların bulunmadığı anlarda gelen sesler, stadyumda hoparlörlerden ıslık sesi verildiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında dikkat çeken anlar yaşandı. Maç sonrasında RAMS Park'tan yapılan yayın sırasında duyulan ıslık sesleri, izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

TRİBÜNLER BOŞKEN ISLIK SESİ DUYULDU

Karşılaşmanın bitmesinin ardından TRT'nin stadyumdan gerçekleştirdiği yayın sırasında tribünlerde taraftarların bulunmadığı anlarda ıslık sesleri duyuldu. Yayını takip eden futbolseverler, tribünlerin boş olmasına rağmen duyulan seslerin kaynağını sorgulamaya başladı.

STADYUMDA HOPARLÖRDEN ISLIK SESİ Mİ VERİLİYOR?

Yayın sırasında duyulan sesler, büyük maçlarda stadyum hoparlörlerinden ıslık sesi verildiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle rakip takımların baskı altına alınması amacıyla tribün atmosferinin yapay seslerle desteklenip desteklenmediği sorusu bir kez daha gündeme geldi.

Ancak duyulan seslerin gerçekten stadyum hoparlörlerinden mi, yayın sisteminden mi yoksa başka bir kaynaktan mı geldiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ISLIK SESLERİNİN KAYNAĞI MERAK KONUSU OLDU

Galatasaray-Barcelona maçının ardından yaşanan bu durum, karşılaşmanın sonucunun yanı sıra yayın sırasında duyulan sesleri de tartışma konusu haline getirdi. TRT yayınında duyulan ıslık seslerinin kaynağına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, yaşananların nasıl açıklanacağı merak konusu oldu.

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GalatasarayBarcelonaSporTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ?MİNA OYUNDA? ?MİNA OYUNDA?:
    yaparlar ..İstanbulun en kötü taraftar kitlesi gslilerdir.en iyisi Beşiktaştır sonra fenerbahçe taraftarı gelir.gslileri şişire şişire abarttılar.biz trübünde yaşadık resmen ne olduklarını biliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Emre Siskolu Emre Siskolu:
    Büyük maçlar demiş editör ama yanlış söylemiş Sadece 6saray maçlarında yapılan bir şey bu. 0 0 Yanıtla
  • Emre Siskolu Emre Siskolu:
    Şaşırdıkmı ? Tabiki hayır. Bunlar bu işi bile beceremeyen yapıya sahip aktörler. Maçın tamammını seyredin zaten anlarsınız. 0 0 Yanıtla
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