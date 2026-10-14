Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım - Son Dakika
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Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

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Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım
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Selçuk Yöntem, “Kim Milyoner Olmak İster” için yapılan ve yayımlanmayan bir deneme çekiminde yarışmacı koltuğuna oturduğunu anlattı. 250 bin liralık soruda çekilen oyuncu, yarışmacılarda eleştirdiği davranışı kendisinin de yaptığını söyledi.

Selçuk Yöntem, bir dönem sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında bu kez yarışmacı koltuğuna oturduğu, yayımlanmayan bir deneme çekimini anlattı. Yarışmacıları sezgilerine güvenmedikleri için eleştiren oyuncu, kendisinin de aynı durumda kaldığını söyledi.

“BENİ YARIŞTIRIN” DEDİ

Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Yöntem, yarışmacıların ilk düşündükleri cevaptan vazgeçmelerini anlamakta zorlandığını belirtti. Onlara fazla yüklendiğini düşününce yapım ekibinden kendisini de yarıştırmalarını istedi.

250 BİN LİRALIK SORUDA ÇEKİLDİ

Yayımlanmayan çekimde 250 bin liralık soruya ulaşan oyuncu, cevaptan emin olamadığı için çekilmeyi tercih etti. Aklından bir seçenek geçmesine rağmen bunu söyleyemeyen Yöntem, gerçek bir para ödülü bulunmasa da yarışmanın baskısını hissettiğini anlattı.

Bu deneyimle yarışmacıları daha iyi anladığını belirten oyuncu, “Eleştirdiğim şeyi yaptım. Hissettiğimi söylemedim. Çekildim” dedi.

Ceyda DüvenciSelçuk YöntemTelevizyonMagazinSon Dakika

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