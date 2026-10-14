İstanbul\'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı dozda verilen ateş düşürücü şurup nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından adli makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre; kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

YÜKSEK DOZ İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, küçük kızın yüksek dozda verilen ateş düşürücü şurup yüzünden hayatını kaybettiği iddialar arasında yer alıyor. Ekiplerin olayla ilgili adli tahkikatı devam ediyor.