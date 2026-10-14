İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

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İstanbul\'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
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İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yüksek dozda verilen ateş düşürücü şurup nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı olay sonrası adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı dozda verilen ateş düşürücü şurup nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından adli makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre; kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

YÜKSEK DOZ İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, küçük kızın yüksek dozda verilen ateş düşürücü şurup yüzünden hayatını kaybettiği iddialar arasında yer alıyor. Ekiplerin olayla ilgili adli tahkikatı devam ediyor.

İstanbul3. SayfaÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü - Son Dakika
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