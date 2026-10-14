Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü - Son Dakika
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Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

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Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane\'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü
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Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçta Leroy Sane'nin performansı büyük tepki çekti. Taraftarların zaman zaman yuhaladığı Alman yıldız için Tümer Metin ve Sinan Engin'den çok sert sözler geldi. Okan Buruk ise oyuncusuna sahip çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından eleştiri oklarının hedefinde Leroy Sane vardı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Alman yıldızın performansı sarı-kırmızılı taraftarları memnun etmedi. Sane'ye yönelik tepkilere ünlü futbol yorumcuları da katıldı.

TARAFTARLAR SANE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Barcelona karşılaşmasına yedek başlayan Leroy Sane, oyuna girdikten sonra da beklenen etkiyi yaratamadı. Alman futbolcunun özellikle pas tercihleri ve hücumdaki etkisiz görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşma sırasında zaman zaman yuhalanan Sane, maçın ardından da eleştirilerin hedefi oldu. Büyük beklentilerle kadroya katılan yıldız futbolcunun performansından memnun kalmayan taraftarların tepkileri giderek arttı.

Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

TÜMER METİN ATEŞ PÜSKÜRDÜ: GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki performansını değerlendiren eski milli futbolcu Tümer Metin, Leroy Sane'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

Metin, "Leroy Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur. Ben Sane'nin takım arkadaşı olsam, vallahi soyunma odasında gırtlağına falan yapışırım. 'Bize yardımcı olacak mısın?' diye sorarım. Koşmaktan öldüm artık ya!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

SİNAN ENGİN: UTANMASI LAZIM

Sane'ye tepki gösteren bir diğer isim ise Sinan Engin oldu. Alman futbolcunun beklentilerin altında kalmasını eleştiren Engin, şu sözleri söyledi:

"Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek... Almanya'nın dünya çapında futbolcusu kulübede. Böyle bir şey olabilir mi ya? İçerde başka bir takıma kaybederseniz taraftar fena yapar. Sane ıslıklanmaya başlar!"

Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

"SANE VE LEAO'YA KULÜP BUL DİYECEKLER"

Sinan Engin, eleştirilerini bir adım daha ileri taşıyarak Galatasaray'ın gelecek sezonki kadro planlamasına ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Engin, "Sane ve Leao, Galatasaray'a büyük problem olacaklar. Önümüzdeki sezon için onlara, 'Kulüp bul' diyecekler. Gönderme planları yapacaklar." dedi.

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERE RAĞMEN SAHİP ÇIKTI

Taraftarların ve yorumcuların eleştirilerinin hedefindeki Leroy Sane'ye teknik direktör Okan Buruk'tan ise destek geldi. Barcelona karşılaşmasının ardından Sane ve Leao'nun performanslarını değerlendiren Buruk, Alman futbolcunun maçın zor bir bölümünde oyuna girdiğini hatırlattı.

Buruk, "Sane de 3-1 sonrasında oyuna girdi. Takımın düştüğü bölümdü. Onun performansını değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım. Onlara çok güveniyoruz. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini yapacaklardır. Takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

9 MAÇTA GOLÜ VE ASİSTİ YOK

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Leroy Sane, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon dalgalı bir performans sergiledikten sonra yükselişe geçen Alman yıldızın bu sezon da benzer bir çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Barcelona karşılaşmasının ardından artan eleştiriler, Sane'nin performansını yeniden tartışmaya açtı.

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    Yorumlar (7)

  • nazim hikmet nazim hikmet:
    Arkadaş kzm barış a bişey demiyorlar gelip seneye çatıyorlar aklınıza hevala 2 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    sana değil okan gitmeli 1 1 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Kadro seçimi baştan aşağı yanlış. İlkay neden oynamıyor? Oynamayacaksa stın bu adamı. Milli Takımın stoperi Abdülkerim neden yok? Leroy Sane topu sahadan başka her yere atıyor. Nerdeyse sahada yürüyor adam. Bu seviyede bir maçta, bu seviye takıma karşı bu sonuç yine iyi. İyi ki 8-10 atmadılar. En iyi oyuncumuz Uğurcan'dı. 1 0 Yanıtla
  • Aydın GÜNDÜZ Aydın GÜNDÜZ:
    Oynadığı camia utanmaz bir yer 1 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Büyük maclari Büyük Takimlar oynar GS degil. Barcelona GS ye göre 20 kat büyük onun icin Barcelona GS nin dengi degil. 0 0 Yanıtla
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