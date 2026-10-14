Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş - Son Dakika
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Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

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Uşak merkezli soruşturmada gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık tutuklandı. Oyanık'ın "Malvarlığı değerlerini meşru göstermek" suçlamasıyla cezaevine gönderilmesinin ardından, geçmişte Haluk Levent'i eleştirdiği video yeniden dolaşıma girdi.

Uşak merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyanık hakkındaki sevk yazısında yer alan suçlama dikkat çekti.

"MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ MEŞRU GÖSTERME" SUÇLAMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Oyanık, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin adli süreç devam ediyor. 

HALUK LEVENT'İ ELEŞTİRMİŞTİ 

Tutuklama kararının ardından sosyal medyada Yasin Oyanık’ın geçmişteki bir videosu yeniden dolaşıma girdi. Söz konusu videoda isim vermeden AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent’i eleştiren Oyanık, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim Türkiye'de de bu geldi başa... İnsanların inançlarıyla oynadılar."

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    Yorumlar (3)

  • emre sener emre sener:
    Nerde garibana yardım eden var çöktünüz be 3 2 Yanıtla
    Münir pekel Münir pekel:
    Helal olsun ülkede para yok derler uşak bahçıvana bahçıvan uşağa kör bulduğunu değil tuttuğunu misali herkes kesesini dolduruyor, üzüldüğüm nokta tok karnına taraftarlık yapanlar 1 0
  • ebubekir çiçekliyüz ebubekir çiçekliyüz:
    abiye bak hele hep gösteriş fayda olmayan yerde fenomenlik yapılır mı? boşuna dememişler iyilik yap denize diye 0 0 Yanıtla
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