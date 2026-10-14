Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Lamine Yamal, sarı-kırmızılı takım ve RAMS Park atmosferi hakkında konuştu. İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynayan genç yıldız, Galatasaray deplasmanının zorluğunu vurgularken maçın kırılma anına ilişkin de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"EN ZOR DEPLASMANLARDAN BİRİ"

Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini dile getiren Yamal, karşılaşma öncesinde soyunma odasında da bu konuyu konuştuklarını söyledi.

Genç yıldız, "Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ GOL İPTAL EDİLMESEYDİ İŞLER ZORLAŞIRDI"

Karşılaşmanın kırılma anını da değerlendiren Yamal, Galatasaray'ın iptal edilen ikinci golüne dikkat çekti. İspanyol futbolcu, "İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi" diyerek maçın seyrinin farklı gelişebileceğini kabul etti.

EREN ELMALI'YA ATTIĞI ÇALIMI ANLATTI

Lamine Yamal, Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya attığı çalımla ilgili de konuştu. Pozisyonun çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine genç yıldız, "Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum" yanıtını verdi.

"YARI RABONA DİYELİM"

Yaptığı çalıma bir isim vermesi istenen Yamal, hareketin tamamen doğaçlama geliştiğini belirtti. Yamal, "Ne deneceğini bilemedim. Buna belki rabona denebilir. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon'a asist yapmamı sağladı" sözleriyle pozisyonu anlattı.