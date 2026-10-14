Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. MSB; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim’de şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.