Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız? - Son Dakika
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Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

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Kayseri'yi ve Türkiye'deki yaşam koşullarını yerden yere vuran eski Kayserisporlu German Onugkha'ya Ali Çamlı'dan zehir zemberek yanıt geldi. Rus futbolcuyu takım arkadaşlarını dövmekle suçlayan eski başkan, "Köpek senden iyi" sözleriyle sert çıktı.

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Kayseri'deki yaşam koşullarını, esnafı ve yemekleri eleştiren Rus futbolcu German Onugkha'ya eski kulüp başkanı Ali Çamlı adeta ateş püskürdü. Kameralar karşısında eski futbolcusuna yönelik ağır ifadeler kullanan Çamlı, Onugkha'nın Kayserispor'da oynadığı dönemde takım arkadaşlarını yumrukladığını öne sürdü.

"DÖVMEDİĞİ FUTBOLCU KALMAMIŞ"

Gazeteci Faruk Aydemir'in aktardığı açıklamalarda Ali Çamlı, Onugkha hakkında çarpıcı bir suçlamada bulundu. Eski başkan, "Kulüp tesislerinde diğer oyuncuları yumruklamış, dövmediği isim kalmamış. Bunu ben de yeni öğrendim" ifadelerini kullandı. Rus futbolcunun Kayseri ve Kayserispor hakkında söylediklerine sert tepki gösteren Çamlı, Onugkha'nın kulübün adını ağzına almaya hakkı olmadığını savundu.

TÜRKİYE'DEN AYRILDIKTAN SONRA KAYSERİ'Yİ HEDEF ALMIŞTI

German Onugkha, Kayserispor'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarda şehirde yaşadığı deneyimleri sert sözlerle eleştirmişti. Rus golcü, futbolcu olduğunu öğrenen taksicilerin ve pazar esnafının kendisinden normalin çok üzerinde ücret istediğini iddia etmişti. Eski şoförünün bile maaşı konusunda kendisine dürüst davranmadığını öne sürmüştü.

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

"DURUM BERBAT, BU İFADE BİLE HAFİF KALIR"

Onugkha, Kayseri'deki restoranları ve yemeklerin kalitesini de beğenmediğini belirtmişti. Toparlanma sürecinde tükettiği Hindistan cevizi suyunu şehirde bulamadığını anlatan Rus futbolcu, Türkiye'nin tamamını kastetmediğini vurgulayarak "Özellikle Kayseri'den bahsediyorsak durum berbat, bu ifade bile hafif kalır" demişti.

ALİ ÇAMLI'DAN ÇOK SERT KARŞILIK

Eski futbolcusunun açıklamalarına sessiz kalmayan Ali Çamlı, bu kez Onugkha'nın Kayserispor'daki davranışlarını gündeme taşıdı. Çamlı'nın takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı yönündeki suçlaması, iki isim arasındaki tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Söz konusu iddia henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

KayserisporAli ÇamlıTürkiyeKayseriSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emir Emir Emir Emir:
    ALİ ÇAMLI,BAŞKANI OLDUĞUN BİR KULÜPTE BİR OYUNCU TERÖR ESTİYOR,MİLLETİ YUMRUKLUYOR,SENDE ÇIKIP YENİ ÖĞRENDİM DİYORSUN.NASIL BAŞKANLIK YAPTIN EVDENMİ ÇALIŞTIN İSTANBULDANMI ÇALIŞTIN. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Türkiye de turistlere yapılan standart ahlaksizliktan bahsetmiş. Ayasofya'nın etrafında 1 bardak limonata fiyatına bakın lütfen. Tekstil perakende yapıyorum yerli müşteriye. mal alımında Türk asıllı firansiz toptan kıyafet sordu yabanci şiveli konuşuyor. arkadaşına geldi su rakammis sen ne soruyorsun dedi 20 dakika sonra Türk şivesiyle sordu yüzde 40 50 arası aynı ürün daha ucuz. hep böyle malesef. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Uzun Mustafa Uzun:
    Ali Çamlı Özrün kabahatinden büyük. Adam terör estirmiş sen ywni öğreniyorsun. Dövmediği futbolcu kalmamış ne demek. Sizin futbolcuları alma kriteriniz nedir. Futbılcumu aldın boksör mü. Sen başkansın eleştirme şeklin farklı olmalı. Sürekli pot kırıyorsun. 0 0 Yanıtla
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