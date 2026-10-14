Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Kayseri'deki yaşam koşullarını, esnafı ve yemekleri eleştiren Rus futbolcu German Onugkha'ya eski kulüp başkanı Ali Çamlı adeta ateş püskürdü. Kameralar karşısında eski futbolcusuna yönelik ağır ifadeler kullanan Çamlı, Onugkha'nın Kayserispor'da oynadığı dönemde takım arkadaşlarını yumrukladığını öne sürdü.

"DÖVMEDİĞİ FUTBOLCU KALMAMIŞ"

Gazeteci Faruk Aydemir'in aktardığı açıklamalarda Ali Çamlı, Onugkha hakkında çarpıcı bir suçlamada bulundu. Eski başkan, "Kulüp tesislerinde diğer oyuncuları yumruklamış, dövmediği isim kalmamış. Bunu ben de yeni öğrendim" ifadelerini kullandı. Rus futbolcunun Kayseri ve Kayserispor hakkında söylediklerine sert tepki gösteren Çamlı, Onugkha'nın kulübün adını ağzına almaya hakkı olmadığını savundu.

TÜRKİYE'DEN AYRILDIKTAN SONRA KAYSERİ'Yİ HEDEF ALMIŞTI

German Onugkha, Kayserispor'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarda şehirde yaşadığı deneyimleri sert sözlerle eleştirmişti. Rus golcü, futbolcu olduğunu öğrenen taksicilerin ve pazar esnafının kendisinden normalin çok üzerinde ücret istediğini iddia etmişti. Eski şoförünün bile maaşı konusunda kendisine dürüst davranmadığını öne sürmüştü.

"DURUM BERBAT, BU İFADE BİLE HAFİF KALIR"

Onugkha, Kayseri'deki restoranları ve yemeklerin kalitesini de beğenmediğini belirtmişti. Toparlanma sürecinde tükettiği Hindistan cevizi suyunu şehirde bulamadığını anlatan Rus futbolcu, Türkiye'nin tamamını kastetmediğini vurgulayarak "Özellikle Kayseri'den bahsediyorsak durum berbat, bu ifade bile hafif kalır" demişti.

ALİ ÇAMLI'DAN ÇOK SERT KARŞILIK

Eski futbolcusunun açıklamalarına sessiz kalmayan Ali Çamlı, bu kez Onugkha'nın Kayserispor'daki davranışlarını gündeme taşıdı. Çamlı'nın takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı yönündeki suçlaması, iki isim arasındaki tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Söz konusu iddia henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.