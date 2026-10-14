Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu - Son Dakika
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Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

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Güllü’nün ölümüne ilişkin davada görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu, Esra Ezmeci’nin “Yeni Baştan” programında giydiği transparan bluz nedeniyle tepki çekti. Ezmeci’nin “Aslında içinde atlet var” sözlerinin ardından stüdyodan ayrılan Ulu, üzerine ceket giyerek yayına geri döndü.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ve yargı süreci kamuoyunun yakın takibindeyken, ekran başındakileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Davanın seyri açısından kritik bir konuma sahip olan görgü tanığı Sultan Nur Ulu, sunuculuğunu Esra Ezmeci’nin üstlendiği "Yeni Baştan" programında canlı yayın konuğu oldu.

CANLI YAYINDA KIYAFET TEPKİSİ

Yayın devam ettiği sırada görgü tanığı Sultan Nur Ulu’nun giydiği transparan bluz, ekran başındaki izleyiciler ile sosyal medya kullanıcılarının bir anda odağı haline geldi. Kıyafete yönelik eleştiri ve tepkilerin hızla artması üzerine programın sunucusu Esra Ezmeci yayını toparlama çabasına girdi. Ezmeci, "Aslında içinde atlet var" diyerek konuğunun tercihini savundu.

Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

STÜDYO ARASINDA CEKET TAKVİYESİ

Sunucunun açıklamasına rağmen sosyal medyadaki tepkiler dinmeyince stüdyoda gergin dakikalar yaşandı. Baskıların ardından canlı yayından kısa süreliğine ayrılan Sultan Nur Ulu, üzerine ceket giyerek kombini değiştirdi ve yeniden stüdyoya döndü. Yaşanan bu anlar kısa sürede dijital platformlarda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Esra EzmeciMagazinGüllüSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu - Son Dakika
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