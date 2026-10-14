Silivri'de İmamoğlu günü: 19 aydır tutuklu başkan savunma yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de İmamoğlu günü: 19 aydır tutuklu başkan savunma yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri\'de İmamoğlu günü: 19 aydır tutuklu başkan savunma yapacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nın 98. duruşma gününde, 143 ayrı eylemden yargılanan ve Mart 2025'ten beri cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. İmamoğlu ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi beklenirken, duruşmayı izleyenler arasında Özgür Özel, İlyas Salman ve Sunay Akın da yer aldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN
(İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 98. günü başlıyor.

SAVUNMASININ 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın 98. gününde, 19 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan ve iddianamede 143 farklı eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

SALON TAMAMEN DOLDU

İmamoğlu'nu izlemek üzere oyuncu İlyas Salman ve şair-yazar Sunay Akın da duruşma salonuna geldi. Tamamen dolan salonda, savunma sırasında slogan atılmaması ve video kaydı yapılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek üzere Silivri'ye geldi. Özel salona girdiğinde izleyiciler tarafından "Özgür Başkan, özgür Türkiye", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Halk TV'ye kayyım atanmasına da tepki gösteren izleyiciler, duruşma öncesinde "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve annesi Havva İmamoğlu da duruşma salonunda yerini aldı.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluİlyas SalmanSunay AkınÖzgür ÖzelİstanbulPolitikaGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • umut mergen umut mergen:
    ADAM SEÇIMI KAZANIR DIYE REHIN ALDILAR... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
11:24
MİT, “Balina James“i kıskıvrak yakaladı Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 11:56:27. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri'de İmamoğlu günü: 19 aydır tutuklu başkan savunma yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei