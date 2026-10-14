İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürürken, kentin kuzey ve orta ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış kaydedildi.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM verilerine göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Salı sabah saatleri itibarıyla başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ile Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde yer alan ilçelerde (Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Büyükçekmece) metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış kaydedildi. Diğer ilçelerde metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış ölçüldü.

OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da bazı noktalarda su baskınları oldu. Bazı alt geçitler, yollar adeta göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolların kapandığı alanlarda ise araçlar mahsur kaldı. Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.

GENÇ KADIN SUDA SÜRÜKLENDİ

Esenyurt'ta suda sürüklenen kadın ölümden döndü. Kadının yardımına vatandaşlar yetişti. İstanbul'da bir motosikletli ise suya battı. Motosikletinin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

HASTANEYİ SU BATI

Yağışın etkili olduğu Sarıyer’de, Çayırbaşı’ndaki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni su bastı. Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Sağanak nedeniyle birçok mahallede yollar göle döndü. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise, yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

METRO İSTASYONUNUN TAVANINDAN SU AKTI

Yağış sırasında Hacıosman Metro İstasyonu’nun tavanından da su aktı. İstasyonun tavanından akan su, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastanedeki su baskını ve yollarda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ FIRTINA İLE BİRLİKTE DEVAM EDECEK

Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam etmesi beklenirken gün boyu kuvvetli sağanak yağmur geçişleriyle birlikte rüzgarın aralıklı hamlelerle yer yer kuvvetli fırtına (50-80 km/s) şeklinde olmasının tahmin edildiği belirtildi.