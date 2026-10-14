Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Bektaş yaptığı paylaşımda, “Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Sanatçının ölüm sebebine ve cenaze detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

TÜRK POP MÜZİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİ ARASINDAYDI

17 Temmuz 1935 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü figürler arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini sürdürürken 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı; pop, romantik folk ve rock gibi farklı türlerde unutulmaz eserler üretti. Kariyerinin ilk 45’lik plağını 1964 yılında çıkaran usta isim, yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamalar ve kendine has vokaliyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

“EYLÜL’DE GEL” VE “FABRİKA KIZI” İLE HAFIZALARA KAZINDI

Sanat hayatı boyunca sayısız albüme imza atan Alpay; özellikle “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Bekledim Yine” gibi klasikleşmiş eserleriyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdı. Şair Attilâ İlhan’ın eserlerini de müziğiyle buluşturan efsane sanatçı, 2024 yılında verdiği son röportajlarında uzun müzik yolculuğunu değerlendirmiş ve jübile konseriyle sahnelere veda etmek istediğini ifade etmişti.

GüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hayat kısa kuşlar uçuyor null Hayat kısa kuşlar uçuyor null:
    son zamanlarda keşfettiğim bir sanatciydi Rabb'im c.c merhamet etsin Rahmet etsin 5 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. 0 0 Yanıtla
  • Yorumların Efendisi Yorumların Efendisi:
    Eylül için anlaşıp ekimde göçüp gitmek. Allah rahmet etsin. 0 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    Allah rahmet eylesin iyi bir müzisyen di 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:41:04. #7.13#
SON DAKİKA: Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei