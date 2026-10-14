Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye yönelik operasyon ve kayyum atama kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört gün önce kanal hakkında yaptığı sert açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaparken CHP TBMM Grubu da yazılı açıklama yayımladı. CHP, kayyum kararına tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kararı alanlar yerine partinin hedef alınmasını da eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU DÖRT GÜN ÖNCE HALK TV'Yİ HEDEF ALMIŞTI

CHP'nin kurultay sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT TV'de Halk TV hakkında yaptığı açıklamalar, kanala yönelik operasyonun ardından yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, programda Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışında bulunmasını sorgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Halk TV var biliyorsunuz, Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var?"

Kılıçdaroğlu, kanalın yayınlarına ilişkin de ağır eleştiriler yönelterek şunları söylemişti: "Günün 24 saati yalan haber yapıyor, günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, dört gün sonra gerçekleşen operasyonun ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

HALK TV'YE ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Halk TV'ye yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarının yer aldığı soruşturmada 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Halk TV ile Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.

MAHİROĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Operasyonun ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Mahiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de."

Mahiroğlu'nun sözleri, Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önceki açıklamalarını yeniden tartışmaların odağına taşıdı.

CHP'DEN AÇIKLAMA: HALKIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

CHP TBMM Grup Başkanlığı ise Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sonrası yaptığı açıklamayla Halk TV'ye yönelik operasyona ve kayyum kararına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Halk TV'ye yönelik şafak operasyonu, muhalif medyaya dönük sistematik baskının yeni ve utanç verici bir halkasıdır. Kanal sahibinin ticari faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen el koyma işlemi, halkın haber alma özgürlüğüne ağır ve doğrudan bir darbe indirmiştir. Çalışanların potansiyel suçlu muamelesi görerek iş yerlerine girmelerinin engellenmesi ise medya tarihinin kara sayfalarına eklenecek niteliktedir."

CHP, medya kuruluşlarının keyfî müdahalelerin hedefi olamayacağını belirterek kanalın yayınlarına ve çalışanların haklarına ilişkin üç temel itiraz dile getirdi.

"KANALIN CANLI YAYINININ ENGELLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Partinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Kanalın canlı yayınının engellenmesi kabul edilemez."

"Yayın politikası, kanalın kendi habercileri dışlanarak ve dışarıdan dayatılarak belirlenemez."

"Çalışanların özlük haklarının korunması, ertelenemez bir önceliktir."

CHP, bir yayın kuruluşunun haberlerini eleştirmenin ve yanlış olduğu düşünülen yayınlara itiraz etmenin demokratik hayatın doğal bir parçası olduğunu vurguladı. Ancak herhangi bir kuruma ilişkin iddiaların savunma hakkı, masumiyet karinesi ve hukuki güvenceler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: "BİZE SALDIRMANIN BİR MALİYETİ YOK"

CHP TBMM Grup Başkanlığının açıklamasında, kayyum kararına tepki gösterilirken eleştirilerin partiye yöneltilmesine de itiraz edildi.

Açıklamada, kanala kayyum atayanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek yerine CHP'ye yönelik suçlamalarda bulunulduğu savunularak şu ifadelere yer verildi: " Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmayı tercih edenleri de görüyoruz. Bize saldırmanın bir maliyeti yoktur; kayyım atayanları eleştirmenin ise açık bir bedeli vardır. Bu kolaycılığı anlıyoruz ancak bu, gerçekle yüzleşmenin yerini tutmaz."

Partinin bu sözleri, operasyonun ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin de öne çıktığı tartışmada dikkat çekti. Ancak açıklamada Kılıçdaroğlu'nun adı doğrudan anılmadı.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMADAN HÜKÜM VERİLEMEZ"

CHP, soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek hukuki güvencelere dikkat çekti.

Parti açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi: "Bugün yaşanan olayın gerçekleri ve soruşturmanın kapsamı bütün yönleriyle açıklığa kavuşmadan peşin hüküm vermek, hukuku ayaklar altına almaktır."

Yetkili kurumların hukuka uygun hareket etmesi, sürecin şeffaf yürütülmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"HALKIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNACAĞIZ"

CHP TBMM Grubu, açıklamasının sonunda Halk TV'ye yönelik süreci yakından izleyeceğini duyurdu.

Parti, hukuk anlayışının kişi ve kurumlara göre değişmemesi gerektiğini belirterek halkın haber alma özgürlüğünü ve medya çalışanlarının haklarını korumaya yönelik tutumunu sürdüreceğini açıkladı.

Böylece Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından başlayan tartışma, Kılıçdaroğlu'nun önceki açıklamaları, Mahiroğlu'nun tepkisi ve CHP TBMM Grubunun yazılı açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.