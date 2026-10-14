Tümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı - Son Dakika
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Tümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı

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Tümer Metin\'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
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Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 yenildiği maçın ardından Tümer Metin'den Leroy Sane'ye çok sert eleştiri geldi. Ünlü yorumcu, Torreira'nın yerinde olsa soyunma odasında Alman yıldızın gırtlağına yapışacağını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Tümer Metin'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu, Leroy Sane'nin performansına sert tepki gösterirken Lucas Torreira üzerinden dikkat çeken bir örnek verdi.

"İNSANIN ÖNCE KENDİSİNE SAYGISI OLUR"

Leroy Sane'nin sahadaki performansını eleştiren Tümer Metin, Alman futbolcunun takım arkadaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Metin, "Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'den olay sözler!

"TORREIRA'NIN YERİNDE OLSAM GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM"

Eleştirilerinin dozunu artıran Tümer Metin, Sane'nin kariyerinin kendisine yönelik eleştirileri değiştirmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye."

Tümer Metin'den olay sözler!

"ÖLDÜM KOŞMAKTAN, YARDIMCI OLACAK MISIN?"

Sözlerini Torreira'nın sahadaki mücadelesi üzerinden sürdüren Metin, takım içindeki mücadele farkına dikkat çekti. Ünlü yorumcu, "'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim" sözleriyle Sane'ye yönelik tepkisini dile getirdi.

LEAO'YU DA ELEŞTİRDİ

Tümer Metin'in hedefindeki tek isim Leroy Sane değildi. Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Leao'yu da eleştiren Metin, "Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın" ifadelerini kullandı. Metin'in özellikle Sane ve Leao'nun takım savunmasına ve mücadeleye katkıları üzerinden yaptığı sert eleştiriler, Barcelona yenilgisinin ardından dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

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SON DAKİKA: Tümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı - Son Dakika
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