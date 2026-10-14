MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uluslararası çapta aranan dev bir isim için devasa bir ortak operasyona imza attı. INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve kripto camiasında "Balina James" lakabıyla tanınan Richard James Schueler, İstanbul'da gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık devasa bir fonu zimmetine geçirmekle suçlanan Schueler'in izini MİT ekipleri sürdü.

MİT ADRESİ TESPİT ETTİ, ŞAFAK VAKTİ ÖZEL HAREKAT BASTI

Schueler'in İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gizlendiği lüks adresi yürüttüğü istihbarat çalışmalarıyla tespit eden MİT, durumu adli makamlara bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve INTERPOL birimlerinin koordinasyonunda 14 Ekim 2026 tarihinde operasyonun düğmesine basıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı şafak baskınında Schueler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN SERVET ÇIKTI: 4 MİLYON DOLAR VE 64 LÜKS SAAT

Zanlının saklandığı adreste arama yapan ekipler adeta bir servetle karşılaştı. Yapılan aramalarda:

4 milyon dolar tutarında nakit para,

53 adet Rolex ve 11 adet Patek Philippe marka olmak üzere toplam 64 lüks saat,

Çok sayıda ziynet eşyası, ateşli silahlar,

Gizlenmiş vaziyette çok sayıda bilgisayar, kripto para madenciliği cihazları ve elektronik ekipman ele geçirildi.

ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada Schueler'in İstanbul merkezli uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi kurduğu saptandı. Zanlının ABD, Finlandiya ve İspanya'da kendisine bağlı çalışan bürolar üzerinden küresel boyutta dolandırıcılık faaliyetlerini yönettiği iddia edildi.

Baskında el konulan dijital materyal ve elektronik cihazların incelemesi sürerken, gözaltındaki Schueler hakkındaki adli süreç devam ediyor.