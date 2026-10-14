Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

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Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), şiddetli sağanak, gök gürültüsü ve fırtına beklentisiyle Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Marmara’da kuzeyli rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye ulaşması beklenirken, yağışların hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Marmara ve Ege’yi etkisi altına alan yağışlı hava, Batı Akdeniz’de de etkisini artırıyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

3 İLE TURUNCU KOD

MGM’nin 14 Ekim Çarşamba günü için yaptığı uyarıda, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da “şiddetli sağanak yağış, gök gürültüsü ve fırtına” beklendiği belirtildi. Bu iller için “tehlikeli” anlamına gelen turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! <a class='keyword-sd' href='/firtina-2/' title='Fırtına'>Fırtına</a> ve sağanak geliyor

İSTANBUL DAHİL 15 İLE SARI KOD

İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya için ise “az tehlikeli” anlamına gelen sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde kuvvetli yağış, şimşek ve kuzeyli ya da güneyli fırtına bekleniyor.

Yağışların Marmara’da (Bilecik hariç), Batı Ege’de, Adana ve Düzce çevreleri ile Isparta, Burdur, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin bazı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

RÜZGAR SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli rüzgarın saatte 40-60 kilometre, yer yer kısa süreli olarak 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda ise güneyli rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege’de denizlerde rüzgarın 6-8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına ve kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Fırtınanın Perşembe günü öğle ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

İSTANBUL’DA METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bazı bölgelerde metrekareye 70-100 kilogram yağış düşebileceğini açıkladı. AKOM’a göre saat 17.00'ye kadar Avrupa Yakası geneli ile Anadolu Yakası’nın Boğaz çevresinde yağışın etkisi artacak. Akşam saatlerinden sonra ise Anadolu Yakası genelinde gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor; rüzgarın bu saatlerde saatte 50-80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

İstanbul Valiliği de sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda, Pendik, Tuzla ve Şile çevresinde yağışın “yer yer kuvvetli olması beklendiğini” duyurdu. Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise Büyükçekmece, Avcılar, Çatalca ve Beykoz çevresinin yağışı yoğun alacak bölgeler arasında olduğunu söyledi.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre kentte sağanak Perşembe öğleden sonraya kadar sürecek. Cuma sabahından itibaren başlayacak aralıklı sağanağın ise Cumartesi öğleden sonraya kadar devam etmesi bekleniyor.

MGM’nin 5 günlük tahminine göre yağışlar Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sona erecek. İç Anadolu ve Karadeniz’de yağışların, doğu ve güneydoğu kesimlerde ise gök gürültülü sağanağın sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, doğu kesimlerde ise lodosun etkisiyle 1 ila 3 derece artması bekleniyor. İstanbul’da bugün 20 derece olması beklenen sıcaklığın hafta sonuna doğru 15 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenirken, yağışla birlikte yer yer çamur yağışı görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor - Son Dakika
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