Mahmut Tuncer’in kızı 26 kilo verdi! Değişiminin ardındaki süreci anlattı

Şarkıcı Gizem Tuncer, verdiği 26 kilonun ardından kilo verme sürecinde yaşadıklarını anlattı. Mahmut Tuncer’in kızı, beslenme düzenini değiştirdiğini ve düzenli egzersiz yaptığını söyledi.

26 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Anneannesinin ölümünün ardından zor bir dönem geçirdiğini ve yeme bozukluğu yaşadığını belirten Tuncer, daha sonra diyet ve sporla kilo verdiğini anlattı.

ESKİ KIYAFETLERİNİ SAKLIYOR

Tuncer, zayıflamasına rağmen eski kıyafetlerini elden çıkarmadığını da söyledi. Şarkıcı, gardırobunda hem 42 hem de 36 beden pantolonlar bulunduğunu belirtti.