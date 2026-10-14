Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor? - Son Dakika
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Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

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Galatasaray taraftarı Leao\'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
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Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada Leao'nun saha içinde gülümserken görüntülenmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Yıldız futbolcunun fotoğrafına tepki gösteren taraftarlar, "Bu adam neye gülüyor?" yorumları yaptı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Leao'nun saha içindeki bir görüntüsü tartışma yarattı. Portekizli yıldızın çimlerin üzerinde otururken gülümsemesi, alınan farklı yenilginin ardından taraftarların tepkisine neden oldu.

LEAO'NUN GÜLÜMSEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Barcelona karşılaşmasında sahaya yansıyan görüntülerden birinde Leao'nun çimlerin üzerinde oturduğu ve gülümsediği görüldü. Galatasaray'ın sahadan 4-1 mağlup ayrıldığı gecede ortaya çıkan bu kare, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine hedef oldu.

"BU ADAM NEYE GÜLÜYOR?"

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından bazı Galatasaray taraftarları, Leao'nun gülümsemesine tepki gösterdi. Özellikle "Maç 4-1, bu adam neye gülüyor?" şeklindeki yorumlar dikkat çekti. Taraftarlar, alınan farklı mağlubiyetin ardından yıldız futbolcunun görüntüsünü eleştirdi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ BÜYÜDÜ

Barcelona karşısında alınan yenilginin ardından futbolcuların performansı da tartışılırken Leao'nun gülümsediği fotoğraf eleştirilerin odağına yerleşti. Öte yandan Portekizli futbolcunun fotoğrafın çekildiği sırada neden gülümsediği bilinmiyor.

O tepkilerden bazıları;

Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
GalatasarayBarcelonaSporSon Dakika

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