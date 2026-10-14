Tokat'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz - Son Dakika
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Tokat'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz

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Tokat\'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz
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Tokat'ta yaklaşık 5 bin kişi kusma, mide bulantısı ve karın ağrısıyla hastaneye başvurdu. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin temiz çıktığını, hastalığın virütik ve bulaşıcı olduğunu belirterek kişisel hijyen çağrısı yaptı.

Tokat'ta yaşanan sağlık şikayetlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri kentte su numuneleri alarak inceleme yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ekiplerin çalışmalarına ve hastaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Samsun'dan gelen ekiplerin de numune alarak inceleme yaptığını belirten Yazıcıoğlu, "Buradaki en önemli konulardan biri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün, yani bakanlığımızın gönderdiği ekiplerin çalışmaları. Onların numunelerinde ve incelemelerinde de temiz çıktığı yönünde şu anda ön bilgi aldık" dedi.

Tokat'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz

"SUDAN KAYNAKLANDIĞINI BİLMEK BİZ İBRAZ RAHATLATTI"

Sağlık şikayetleri yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yazıcıoğlu, sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. Yazıcıoğlu, "Başta valiliğimiz, il sağlık müdürlüğümüz ve halk sağlığı ekiplerimiz bu konuda çok kıymetli bir müdahale örneği gösterdi. Hastanelerimizdeki hocalarımızı, başhekimlerimizi, hemşirelerimizi ve personelimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hastalığın seyrine ilişkin kendisine verilen bilgileri paylaşan Yazıcıoğlu, "Hastalık biraz stabil gidiyor. Virütik ve bulaşıcı bir şey olduğu ifade ediliyor. Sudan kaynaklanmadığını bilmek bizi biraz rahatlattı. Hastalarımızın çoğu tedavi oluyor. Yatarak tedavi gören çok az hastamız var. Ciddi bir problem olmadığı da bize söylendi" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL HİJYEN ÇAĞRISI

Kendisine norovirüsten bahsedildiğini belirten Yazıcıoğlu, vatandaşların kişisel hijyene dikkat etmesini istedi. Yazıcıoğlu, "Bulaşıcı olduğunu söylediler. Vatandaşlarımızın bu süreçte kişisel hijyenlerine ve temizliğe biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Valiliğimiz ve il sağlık müdürlüğümüz de bu konuda açıklamalar yaptı. Ben de vatandaşlarımızdan kişisel temizliklerine özen göstermelerini istirham ediyorum" dedi.

Yazıcıoğlu, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileteceğini de sözlerine ekledi.

Tokat'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz
Kaynak: İHA
Mehmet Kemal YazıcıoğluMide bulantısıKarın AğrısıKusmaTokatÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz - Son Dakika
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