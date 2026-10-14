Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

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Maç bitti ama gitmediler! Barcelona\'dan Galatasaray\'a sürpriz ziyaret
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Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona, İspanya'ya dönmeden önce İstanbul'da bir antrenman daha yapacak. İspanyol devinin, sarı-kırmızılıların Kemerburgaz'daki tesislerinde toparlanma çalışması gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin, İspanya'ya dönmeden önce Galatasaray'ın antrenman tesislerini kullanacağı öğrenildi.

BARCELONA, GALATASARAY'IN TESİSLERİNDE ÇALIŞACAK

Ferhat Kızıltaş'ın aktardığı bilgiye göre Barcelona, bugün Eyüpsultan'da bulunan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toparlanma antrenmanı yapacak.

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

İSPANYA'YA DÖNMEDEN ÖNCE SON ANTRENMAN

Barcelona'nın, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştireceği toparlanma çalışmasını tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmesi planlanıyor.

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
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GalatasarayBarcelonaİstanbulİspanyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Sözen Adem Sözen:
    Ne o adamlar doymamışmı daha hahaha 0 0 Yanıtla
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