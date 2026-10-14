'Tarzan' 6 metrelik dev pitonla boğuştu: Gerçekten çok ucuz atlattım - Son Dakika
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'Tarzan' 6 metrelik dev pitonla boğuştu: Gerçekten çok ucuz atlattım

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"Gerçek Tarzan" olarak tanınan Mike Holston, yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığında olduğu öne sürülen dev bir piton yılanıyla boğuştuğu anlarla gündem oldu. Yılanın güçlü hamleleri karşısında zor anlar yaşayan fenomen, mücadeleden kurtulmayı başardı. Holston, yaşadığı tehlikeyi "Ben jiu-jitsuda mavi kuşağım ama bu yılan ormanın siyah kuşaklısı. Gerçekten çok ucuz atlattım" sözleriyle anlattı.

Sosyal medyada "Gerçek Tarzan" olarak tanınan Mike Holston'ın dev bir piton yılanıyla mücadelesi gündem oldu. Yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığında olduğu öne sürülen yılanı kontrol altına almaya çalışan fenomen, hayvanın ani hamleleri karşısında zor anlar yaşadı. Görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Holston, yaşadığı mücadeleyi jiu-jitsu benzetmesiyle anlattı.

DEV YILANLA DAKİKALARCA BOĞUŞTU

Vahşi hayvanlarla çektiği videolarla tanınan Mike Holston, bu kez dev bir pitonla karşı karşıya geldi. Endonezya'da kaydedildiği aktarılan görüntülerde Holston'ın, büyük yılanı başından kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Ancak pitonun ani hareketleriyle mücadele kısa sürede tehlikeli bir hâl aldı. Yılanın güçlü gövdesiyle kıvrılarak Holston'a dolanmaya çalışması üzerine fenomen, dengesini korumakta güçlük çekti. Yere kadar uzanan mücadelede Holston, yılanın başını kontrol altında tutmaya çalışarak tehlikeli durumdan kurtulmayı başardı.

'Tarzan' 6 metrelik dev pitonla boğuştu: Gerçekten çok ucuz atlattım

"BEN MAVİ KUŞAĞIM AMA BU YILAN SİYAH KUŞAKLI"

Yaşadığı anların ardından konuşan Holston, mücadeleyi dövüş sporlarına benzeterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben jiu-jitsuda mavi kuşağım ama bu yılan ormanın siyah kuşaklısı. Tanrım, gerçekten çok ucuz atlattım."

Fenomenin sözleri ve dev yılanla boğuştuğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 13 Ekim'de paylaşılan görüntüler, kısa sürede farklı platformlara yayıldı.

YILANIN BOYU VE AĞIRLIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda pitonun 19 feet (yaklaşık 5,8 metre) uzunluğunda ve 200 pound (yaklaşık 91 kilogram) ağırlığında olduğu belirtildi.

Ancak dış basında yer alan haberlerde, bu ölçülerin bağımsız olarak doğrulanamadığına dikkat çekildi. Dolayısıyla yılanın kesin boyu ve ağırlığı henüz bilinmiyor.

TEHLİKELİ GÖSTERİ TEPKİ DE ÇEKTİ

Vahşi yaşam içerikleriyle milyonlarca kişiye ulaşan Holston'ın dev yılanla mücadelesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar fenomenin cesaretine dikkat çekerken bazıları ise vahşi bir hayvanla bu şekilde temas kurulmasının hem insan hem de hayvan açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Dev pitonların güçlü kaslarıyla avlarını sarabildiği bilinirken, uzmanlar bu büyüklükteki yılanlara profesyonel destek olmadan yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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