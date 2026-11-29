İspanya'da bugün yapılan erken genel seçimde, bir saat geride olan Kanarya Adaları dışında tüm ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erdi.

İspanyolların seçimlere yüksek katılımı gün içerisinde en fazla öne çıkan konu oldu.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) ülke genelinde katılım oranının yüzde 68,15 seviyesinde bulunduğu, Temmuz 2023'te yapılan son seçimlerdeki aynı saate oranla 15 puanlık artış olduğu kaydedildi.

Seçime katılımda, düzensiz göç sorununun olduğu İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Sebte ve Melilla'da 20 puanlık artış dikkati çekerken bunların dışında en fazla artış 17-19 puan aralığında Katalonya, Bask ve Madrid özerk yönetimlerinde görüldü.

Şimdiye kadar seçimlere en yüksek katılımın yüzde 79,9 ile 1982 yılında kaydedildiği İspanya'da, bugünkü seçimlerde de benzer orana ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde farklı sorunların yaşandığı 15 sandıkta oy verme süresinin normalden 45 dakika uzatıldığını duyurdu.

Gelecek 4 yılda ülkeyi yönetmek için yarışan en güçlü iki aday, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo sabah erken saatlerde Madrid'de oylarını kullandıktan sonra yüksek katılım çağrıları yapmıştı.

Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belli olacağı seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.

Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi.