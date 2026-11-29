Üst üste 13 sezon şampiyon olarak Beyaz Rusya futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olan BATE Borisov, tarihinde ilk kez ülkenin en üst liginden küme düştü.

TARİHLERİNDE İLK KEZ KÜME DÜŞTÜLER

Sarı-lacivertli ekip, Beyaz Rusya Premier Lig'in son haftasında Isloch ile 1-1 berabere kalarak sezonu 15. sırada tamamladı ve ligde kalma şansını yitirdi. 30 haftalık lig maratonunu 25 puanla noktalayan BATE Borisov, sezon boyunca 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Kapanış maçında Isloch karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, kulübün üst lig serüvenini sona erdirdi.

AVRUPA SAHNESİNDEN ALT LİGE

Geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde de defalarca boy gösteren BATE Borisov, bu sonuçla kulüp tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı.