Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen kara para soruşturmasında ortaya çıkan gizli tanık ifadeleri, siyaset gündeminde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, soruşturma dosyasına giren ve AW1G48PR ile AW1G47AZ kod adlarıyla yer alan gizli tanıklar, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Murat Emir,Ali Mahir Başarır ve Mustafa Sarıgül arasındaki ilişkilere ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada adı geçen Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkındaki dosyalarla ilgili yetkisizlik kararı vererek evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

HER HAFTA 8-10 ŞİŞE VİSKİ BIRAKILDIĞI İDDİASI

Gizli tanık ifadelerinde en dikkat çekici iddialardan biri, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'teki makam odasına gönderildiği öne sürülen içkiler oldu.

Gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün Veli Ağbaba ile yakın ilişki kurmak amacıyla kendisine hediyeler ve para gönderdiğini ileri sürdü. İfadede, Sarıgül'ün şoförü Özgür Bölükbaşı'nın her hafta Ağbaba'nın Meclis'teki odasına 8-10 şişe viski bıraktığı iddia edildi.

Tanık, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Umut Akdoğan ve Mustafa Sarıgül'ün akşam saatlerinde Ağbaba'nın odasında bir araya gelerek içki içip eğlendiklerini de öne sürdü.

GENEL MERKEZİN TADİLATI İÇİN 250 BİN DOLAR İDDİASI

Gizli tanık AW1G48PR, Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül arasındaki para ilişkisine ilişkin de dikkat çeken bir anlatımda bulundu.

Tanık, Yeni Parti Genel Merkezi'nin tutulmasının ardından tadilat işlemleri için Mustafa Sarıgül tarafından Özgür Özel'e 250 bin dolar verildiğini iddia etti. Para teslimatının, Ankara'daki genel merkez binasının kiralanmasından yaklaşık 10 gün sonra, Büyükçekmece Albatros'ta denize sıfır bir balık restoranının çıkışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Tanık, söz konusu paranın Sarıgül'ün haksız yollarla elde ettiği gelirlerden geldiğini düşündüğünü de ifadesinde belirtti.

SEÇİM OTOBÜSÜ İÇİN 250 BİN EURO İDDİASI

Dosyadaki bir diğer iddia ise partiye ait seçim otobüsünün iç donanımı ve ses sistemiyle ilgili oldu.

Gizli tanık, bu işler gerekçe gösterilerek Özgür Özel'e Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir et restoranının çıkışında kurye paketi içerisinde 250 bin Euro nakit para teslim edildiğini ileri sürdü.

İfadede ayrıca Mustafa Sarıgül'ün Ümitköy'deki konutunda gerçekleştirildiği belirtilen başka bir buluşmaya da değinildi. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu öne sürülen toplantıda 100 bin doların hediye kutusu içerisinde teslim edildiği, paranın daha sonra Özgür Özel'e ait minibüse bırakıldığı iddia edildi.

2029 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞI İÇİN YAKINLIK KURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün Veli Ağbaba ile yakın ilişkiler geliştirmesinin arkasında 2029 yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilme hedefinin bulunduğunu da iddia etti.

İfadede, Sarıgül'ün Ağbaba üzerinden parti yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Söz konusu anlatımların soruşturma dosyasına giren gizli tanık beyanları olduğu, iddiaların yargı kararıyla kesinleşmiş olgular olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.