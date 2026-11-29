MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'teki dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savunan Yıldız, Özgür Özel için ise farklı bir tutum sergiledi.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN "DOKUNULMAZLIK" ÇIKIŞI

Özel hakkındaki dosyanın ayrı oturumlarda görüşülemeyeceğini belirten Yıldız, dokunulmazlığının kaldırılmasının kamu vicdanını yaralayacağını ifade etti. Yıldız, tv100'e gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TOPLUMUN GENEL İSTEĞİ"

"Anayasa’nın 14. maddesindeki durumların bu hükmün dışında tutulduğunu belirten bir düzenlemeyle dokunulmazlık kapsamının istisnalarına yer verilmiştir. Meclis’e gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği iddia edilen suçlar birbirinden çok farklıdır. Mustafa Sarıgül’ün işlediği iddia edilen suçlar, bize göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Dokunulmazlığının kaldırılması toplumun genel isteği hâline gelmiştir.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI KAMU VİCDANINI YARALAYACAKTIR"

Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ayrı celselerde görüşülemez. Bize göre de Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."