Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi"nden yararlanan 24 yaşındaki Fatma İlçe, aldığı 100 koyunla köyünde hayvancılık yapıyor.

DEVLET DESTEĞİYLE 100 KOYUN ALDI

Hasanbeyli ilçesi Yanıkkışla köyünde yaşayan İlçe, besicilikle uğraşan anne ve babasının yolundan gitmeye karar verdi. Bakanlığın projesini duyan genç kadın, yaptığı araştırmanın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Başvurusu kabul edilen İlçe'ye 2 yıl ödemesiz, 7 yıl taksitle, 95 dişi ve 5 erkek koyun verildi. İlçe, küçükbaşlarını alır almaz kolları sıvayıp çalışmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla soluğu koyunlarının yanında alan İlçe'ye, anne ve babası da destek oluyor.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ BU İŞİN İÇİNDEYİM"

Fatma İlçe, AA muhabirine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden detayları öğrendiği projeye kabul edilmesinin ardından koyunlarına kavuştuğunu söyledi.

Hayvancılığın aile mesleği olduğunu dile getiren İlçe, "Çocukluktan beri bu işin içindeyim aslında. O yüzden çok zorlanmıyorum. Yaşıtlarım da bu işe girişebilir. Genç ve kadın çiftçi olduğumuz için devletimiz bize çok hak tanıyor." dedi.

"ŞEHİR HAYATI GİBİ DEĞİL"

İlçe, koyunlarının tüm bakımıyla ilgilendiğini belirterek, "Koyunlar için saat 06.00'da kalkıyoruz. Babam yaylatmaya götürüyor. Annem ve ben de gelen koyunları yemliyoruz, sularını dolduruyoruz. Akşamüstü tekrar otlamaya gidiyorlar. Biz de yem ve sularını değiştiriyor, ağılı temizliyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor." diye konuştu.

Köy hayatını sevdiğini vurgulayan İlçe, şunları kaydetti:

"Hayatımız şehirdeki gibi çok kolay değil ama buradaki hayat bence daha güzel. Seni sosyal medyadan, tablet, telefon ve bilgisayardan daha çok uzaklaştırıyor. Burada güne erken başlıyorsun ama öylesi daha güzel, planlı ve iyi ilerliyor. Bence bu tür işler, köyde yaşam daha güzel."