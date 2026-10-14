Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mario Lemina ile Lamine Yamal arasında yaşananlar yeni bir boyut kazandı. Maç öncesinde Lemina'nın kendisi hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Yamal, bu kez yaptığı paylaşımla Galatasaraylı futbolcuya göndermede bulundu.

YAMAL'DAN LEMINA'YA GÖNDERME

Karşılaşmanın ardından bir İspanyol gazeteci, Lamine Yamal'a Lemina'nın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. Gazetecinin "Lemina artık seni kesin tanıyordur" sözleri üzerine genç yıldız, herhangi bir açıklama yapmadan gülümsedi ve elini sallayarak yoluna devam etti.

Yamal, çarşamba günü ise maçın oyuncusu ödülüyle birlikte bir paylaşım yaptı. Barcelona'nın yıldızı, hayalet emojisi de eklediği paylaşımında "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA DAHİL OLDU

Yamal'ın paylaşımına Barcelona'dan takım arkadaşları da yorum yaptı. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Raphinha, "Sanırım şimdi seni tanıyor" yorumunu yaptı. Fermin Lopez ise "Şimdi kim olduğunu biliyordur diye düşünüyorum" ifadeleriyle genç yıldıza destek verdi.

LEMINA'DAN YAMAL'A CEVAP GECİKMEDİ

Yamal'ın paylaşımının ardından Mario Lemina da sessiz kalmadı. Gabonlu futbolcu, "Tabii ki biliyorum, benim küçüğüm senin için deli oluyor. Tebrikler" ifadelerini kullandı. Deneyimli orta saha oyuncusu, yanıtına gülücük emojileri de ekledi.

HER ŞEY "YAMAL KİM?" SÖZLERİYLE BAŞLADI

İki futbolcu arasındaki göndermelerin geçmişi geçen yıla dayanıyor. Mario Lemina, kendisine yöneltilen "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna esprili bir şekilde "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum" yanıtını vermişti.

Gabonlu futbolcu, Barcelona karşılaşması öncesinde sözlerine açıklık getirerek "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.