Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar - Son Dakika
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Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

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Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
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Dokuzuncu ameliyatını geçiren Danla Bilic, operasyonun ayrıntılarını anlattı. “Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar” diyen fenomen, tedavisinin evde sürdüğünü ve iyileşme sürecinin uzun olduğunu söyledi.

Geçmişte yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dokuzuncu ameliyatının ayrıntılarını paylaştı. Yaklaşık altı saat süren operasyonun ardından tedavisinin evde devam ettiğini belirten fenomen, iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü söyledi.

“BU SON AMELİYATIMIZ SON KURŞUNUMUZDU”

Danla Bilic, daha önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusunun zamanla vücuduna yayıldığını açıklamıştı. Son operasyonunu “son kurşunumuzdu” sözleriyle anlatan Bilic, yapılabilecek en kapsamlı müdahalenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

DOLGUNUN TEMİZLENDİĞİNİ ANLATTI

Ameliyata ilişkin konuşan Bilic, “Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar” dedi. Geniş bir kesiyle müdahale edildiğini anlatan fenomen, bu nedenle tedavisinin zaman aldığını belirtti.

Son dört ayın oldukça sancılı geçtiğini söyleyen Bilic, acıya dayanabilmenin övünülecek bir durum olmadığını, yaşadığı sağlık sorunlarını küçümsemenin kendisine zarar verdiğini dile getirdi.

Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

“RAHAT UYUYABİLMENİN ÖNEMİNİ ANLADIM”

Tedavi sürecinin günlük hayata bakışını değiştirdiğini anlatan Bilic, rahat uyuyabilmenin ve yatağında yana dönebilmenin değerini daha iyi anladığını söyledi. Bir an önce iyileşmek istediğini belirten fenomen, yeni hayatı için heyecan duyduğunu ifade etti.

Danla BilicAmeliyatMagazinSağlıkSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Necmi K Necmi K:
    Milletin çok derdineydi senin dolgunun boşalması. 0 0 Yanıtla
  • Riccardo Costa Riccardo Costa:
    Bu kızın dolgusu bizi neden ilgilendiriyor onu anlamadım. böyle tipleri haber yaparak genç nesile kötü örnek oluyorsunuz haberler.com 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar - Son Dakika
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