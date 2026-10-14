Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Geçmişte yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dokuzuncu ameliyatının ayrıntılarını paylaştı. Yaklaşık altı saat süren operasyonun ardından tedavisinin evde devam ettiğini belirten fenomen, iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü söyledi.

“BU SON AMELİYATIMIZ SON KURŞUNUMUZDU”

Danla Bilic, daha önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusunun zamanla vücuduna yayıldığını açıklamıştı. Son operasyonunu “son kurşunumuzdu” sözleriyle anlatan Bilic, yapılabilecek en kapsamlı müdahalenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

DOLGUNUN TEMİZLENDİĞİNİ ANLATTI

Ameliyata ilişkin konuşan Bilic, “Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar” dedi. Geniş bir kesiyle müdahale edildiğini anlatan fenomen, bu nedenle tedavisinin zaman aldığını belirtti.

Son dört ayın oldukça sancılı geçtiğini söyleyen Bilic, acıya dayanabilmenin övünülecek bir durum olmadığını, yaşadığı sağlık sorunlarını küçümsemenin kendisine zarar verdiğini dile getirdi.

“RAHAT UYUYABİLMENİN ÖNEMİNİ ANLADIM”

Tedavi sürecinin günlük hayata bakışını değiştirdiğini anlatan Bilic, rahat uyuyabilmenin ve yatağında yana dönebilmenin değerini daha iyi anladığını söyledi. Bir an önce iyileşmek istediğini belirten fenomen, yeni hayatı için heyecan duyduğunu ifade etti.