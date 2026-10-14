İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı

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İstanbul’da dün akşamdan bu yana hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak ve fırtına için AKOM ve meteoroloji uzmanlarından saatli uyarı geldi. Yağışın saat 17.00’den itibaren Anadolu yakasına kayacağı ve fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaşacağı açıklandı. Öte yandan İstanbul'u esir alacak yeni hava dalgası radara da yansıdı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayarak aralıklarla süren ve sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cadde ve sokakların su birikintileriyle dolduğu, alt geçitlerin ve evlerin su altında kaldığı megakentte, akşam iş çıkışı saatleri için meteorolojik alarm seviyesi yükseltildi.

Esenyurt’ta bir kadının sel sularına kapılarak vatandaşlarca kurtarıldığı kentte, AKOM ve meteoroloji uzmanları kritik saatleri duyurdu.

AKOM SAAT VERDİ: İBRE ANADOLU YAKASINA DÖNÜYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, Avrupa yakasında gün boyu etkili olan şiddetli sağanağın saat 17.00 itibarıyla vites artırarak Anadolu yakasını etkisi altına alacağı bildirildi. Akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakasında rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye çıkacağı ve metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği uyarısı yapıldı.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da sabah saatlerinde Beykoz, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Sultangazi bölgelerine metrekareye 80 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Anadolu yakasında şu ana kadar 2 kilogram olan yağış miktarı, akşam ve gece saatlerinde ciddi oranda artacak" değerlendirmesinde bulundu.

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UZMANLARDAN "İŞTEN ERKEN ÇIKIN" UYARISI

Meteorolojik veri platformu Hava Forum da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşları uyardı. Paylaşımda, "İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın. Karadeniz siklonu tahliye borusu gibi yağış takviyesi yapacak ve akşama doğru il geneline çökecek. Poyraz rüzgarı da kuvvetlenecek. İşi gücü olmayan akşama kalmasın" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı

18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu alarm verildi. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
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    Yorumlar (1)

  • 59mm4gtbtw 59mm4gtbtw:
    Radara yakalandıysa Reis sağlam ceza keser :)) 0 0 Yanıtla
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