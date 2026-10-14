Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sunuldu. YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, meslekte 15 yılını dolduran tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara yeşil pasaport verilmesini teklif etti.

Kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak adlandırılan hususi damgalı pasaportun hakkından yararlanan meslek gruplarının artırılmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemindeki tekliflere bir yenisi daha eklendi. YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara yönelik özel şartları içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifin ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Pala, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk" açıklamasını yaptı.

DAHA ÖNCE 6 MESLEK GRUBU İÇİN TEKLİF VERİLMİŞTİ

Yeşil pasaportun kapsamını genişletmeye dönük tek adım bu olmadı. Geçtiğimiz haftalarda YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 1 Ekim itibarıyla İçişleri Komisyonu'na sevk edilen bir diğer teklif de Meclis gündemindeki yerini koruyor.

Söz konusu teklifin yasalaşması halinde, şartları karşılayan şu meslek mensuplarının da yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi öngörülüyor:

  • Köy ve mahalle muhtarları,
  • TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler,
  • En az 15 yıl kıdemi bulunan serbest muhasebeci mali müşavirler,
  • Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) üye, meslekte 15 yılını tamamlamış serbest eczacılar,
  • Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) üye, meslekte 15 yılını doldurmuş serbest çalışan doktorlar,
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı, meslekte 15 yılı geride bırakan mühendis ve mimarlar.
Kaynak: ANKA
Kayıhan PalaMilletvekiliYeni PartiEkonomiGüncelGündemBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:35:26. #7.12#
SON DAKİKA: Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei