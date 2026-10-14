Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak adlandırılan hususi damgalı pasaportun hakkından yararlanan meslek gruplarının artırılmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemindeki tekliflere bir yenisi daha eklendi. YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara yönelik özel şartları içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifin ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Pala, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk" açıklamasını yaptı.

DAHA ÖNCE 6 MESLEK GRUBU İÇİN TEKLİF VERİLMİŞTİ

Yeşil pasaportun kapsamını genişletmeye dönük tek adım bu olmadı. Geçtiğimiz haftalarda YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 1 Ekim itibarıyla İçişleri Komisyonu'na sevk edilen bir diğer teklif de Meclis gündemindeki yerini koruyor.

Söz konusu teklifin yasalaşması halinde, şartları karşılayan şu meslek mensuplarının da yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi öngörülüyor: