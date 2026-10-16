Samsun'da satır ve bıçakla öldürülen Ferit Marhan davasında 3 sanığa müebbet istemi - Son Dakika
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Samsun'da satır ve bıçakla öldürülen Ferit Marhan davasında 3 sanığa müebbet istemi

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Samsun\'da satır ve bıçakla öldürülen Ferit Marhan davasında 3 sanığa müebbet istemi
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Canik'te park halindeki otomobilin yanında ölü bulunan Ferit Marhan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. Kadın, kocası ve oğlu hakkında kasten öldürmeden müebbet hapis istemiyle dava açıldı; sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki otomobilin yanında ölü bulunan Ferit Marhan'ın (45), satır ve bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Cinayetle ilgili tutuklanan kadın, kocası ve oğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Üç sanığın önümüzdeki günlerde Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Olay, 24 Ocak 2026 gecesi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi Yolu güzergahındaki park halindeki 55 ARH 593 plakalı otomobilin içinde meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobilin sol kapısının açık, motorunun ise çalışır durumda olduğu belirlendi. Ferit Marhan'ın (45) cansız bedeni, aracın sol kapısının yanında asfalt üzerinde sırtüstü yatarken bulundu. Marhan'ın baş, boyun ve göğüs bölgesinde çok sayıda kesici ve delici alet yarası olduğu, aracın sol ön paspası ve kaporta yüzeylerinde yoğun kan izleri bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda kanlı çakı, siyah tişört, ahşap sopa, kas gevşetici kremler, gaz spreyi, çakmak, cep telefonları ve kanlı peçeteler ele geçirildi.

Cinayetin ardından Gamze Sagamer (38) olayda kullandığı satır ve kama ile Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği'ne gidip teslim oldu. İlk ifadesinde Marhan'ı tek başına öldürdüğünü öne süren Sagamer'in ardından yürütülen soruşturmada, eşi Dursun Ali Sagamer (39) ve oğlu Aydın Sagamer'in(23) de olayla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, HTS iletişim kayıtları ve baz istasyonu verilerini inceleyen ekipler, üç şüphelinin olay öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirdikleri hareketleri araştırdı. Soruşturma dosyasına giren analiz raporlarında, Ferit Marhan ile Gamze Sagamer'in olay öncesinde araçla buluştukları ve güzergah boyunca birlikte seyrettikleri belirtildi.

Dursun Ali Sagamer'e ait aracın ve Aydın Sagamer'in olay saatine yakın zamanlarda olay yeri çevresinde ve ikamet güzergahında hareket halinde olduğu kaydedildi. HTS kayıtlarında da şüphelilerin kendi aralarında telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar gerçekleştirdiği, baz istasyonu sinyallerinin olay yeriyle örtüştüğü bilgisi yer aldı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Marhan'ın vücudunda 3 kesici-ezici, 1 kesici-delici ve 2 kesik vasıfta yara bulunduğu belirtildi. Ölümün kafa kemiği kırığıyla birlikte beyin kanaması, omur kesisi, büyük damar yaralanması ve kan aspirasyonu sonucu meydana geldiği bildirildi. Olay yerinde, otomobilde ve suç aletleri üzerinde yapılan moleküler genetik incelemelerde maktul ile şüphelilere ait DNA profilleri ve parmak izleri tespit edildi.

Savcılık ifadesinde Ferit Marhan ile geçmişte ilişkisi olduğunu anlatan Gamze Sagamer, maktulün kendisini sürekli tehdit edip darbettiğini iddia etti. Olay günü Marhan'ın evinin önüne gelerek kendisini çağırdığını, yanına satır ve bıçak alarak araca bindiğini belirten Sagamer, araç içerisinde çıkan tartışma sırasında cinayeti gerçekleştirdiğini beyan etti. İddianamede, şüphelinin kollukta verdiği ilk ifadeler ile savcılık beyanları arasındaki çelişkilere de yer verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Gamze Sagamer, Dursun Ali Sagamer ve Aydın Sagamer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi kapsamında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıkların ayrıca TCK'nın 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi.

Gamze Sagamer hakkında, suçta kullandığı kama nedeniyle 6136 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi kapsamında yasak niteliğindeki bıçak veya diğer aletleri taşıma ya da bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası da talep edildi. Üç sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSamsunCanikSuçSon Dakika

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