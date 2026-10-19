Samsun Valisi Orhan Tavlı, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu. - Son Dakika
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu.

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu.
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyaretin ardından muhtarlar İstiklal Meydanı'nı gezdi; Tavlı, muhtarların huzur ve güvenlik için önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları, Valilik İdare ve Denetim Müdürü İsmail Gürgenyatağı ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından muhtarlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi.

Vali Orhan Tavlı, Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, muhtarların vatandaşların huzur ve güvenliği için önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Tavlı, "Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayatımızın her alanında büyük bir aşk, inanç, tevazu ve el birliğiyle çalışarak Samsun'umuz için taş üstüne taş koyan, gönüller yapan, hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için gayret gösteren çok kıymetli Samsunlu muhtarlarımız başta olmak üzere aziz milletimizle devletimiz arasında kurulan gönül köprüsünün, birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışma ruhumuzun en somut tezahürü tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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