Samsun Canik'te 16 yıl önce keşfedilen Gölalan Şelaleleri 12 takımdan oluşuyor - Son Dakika
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Samsun Canik'te 16 yıl önce keşfedilen Gölalan Şelaleleri 12 takımdan oluşuyor

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Samsun Canik\'te 16 yıl önce keşfedilen Gölalan Şelaleleri 12 takımdan oluşuyor
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Samsun Canik'te 16 yıl önce foto safari sırasında keşfedilen Gölalan Şelaleleri, 12 takımdan oluşuyor ve en büyüğü 20 metreden dökülüyor. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelaleler doğa yürüyüşü ve piknik imkanı sunarken fotoğraf tutkunlarını yükseklere çekiyor.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 16 yıl önce foto safari yapan fotoğraf tutkunları tarafından keşfedilen Gölalan Şelaleleri, görsel şölen oluşturuyor.

Canik ilçe merkezine 18 kilometrelik mesafede bulunan Gölalan Şelaleleri, doğa yürüyüşü ve piknik alanı gibi birçok imkan sunuyor. Yaklaşık 16 yıl önce foto safari yapan fotoğrafçılar tarafından keşfedilen şelaleler, 326 ile 366 rakım arasında bulunuyor. 12 takımdan oluşan Gölalan Şelaleleri'nin en büyüğü 20 metre yükseklikten dökülüyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu şelaleleri görüntülemek için metrelerce yüksekliğe çıkıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun Canik'te 16 yıl önce keşfedilen Gölalan Şelaleleri 12 takımdan oluşuyor - Son Dakika
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