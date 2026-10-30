Samsun Canik\'te tramvayda kediye vuran özel çocuğun annesi ile kedinin sahibi itişti

Samsun'da bebek arabasındaki özel bir çocuğun çantadaki kediye vurmasının ardından anne ile genç kız arasında tartışma çıktı. İtiş-kakışa dönen sözlü tartışmayı güvenlik görevlileri ve vatandaşlar ayırdı.

Olay, Canik ilçesinde bulunan Belediyeevleri Tramvay İstasyonu'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel çocuğuyla birlikte tramvayda çıkış kapısına doğru yönelen annenin sürdüğü bebek arabasındaki otizmli çocuk, taşıma çantasında bulunan kediye temas etti. Bunun üzerine kedinin sahibi genç kız, çocuğa ve annesine sesini yükselterek tepki gösterdi.

Tramvay içerisinde başlayan sözlü tartışma, istasyonda da devam etti. Karşılıklı bağrışmaların ardından özel çocuğun annesi ile kedinin sahibi genç kız birbirlerini itti. Tartışmanın alevlenmesinin ardından araya istasyonda bulunan güvenlik görevlisi ve vatandaşlar girdi. İkilinin arasına giren kişiler, kavganın büyümesini engelledi.

Münakaşanın ardından genç kız gözyaşı dökerken anne de özel çocuğu ve diğer kızıyla birlikte istasyondan ayrıldı.