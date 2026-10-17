Bartın Bilim Festivali\'ne 3 günde yaklaşık 60 bin kişi geldi, TB2\'ye ilgi büyüktü

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) düzenlenen Bilim Festivali'ni yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yoğun ilgi gördüğü festivalde, "Canik Man" isimli robot Ankara Havası oynarken, vatandaşlara tekvando gösterisi yaptı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Bilim Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve Milli teknolojilerin sergilendiği, bilimsel deneylerin yapıldığı ve sportif ve kültürel etkinlerin yer aldığı festivale, yağışlı havalara rağmen 3 günde yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, polis ve askeri erkan, kurum daire müdürleri ve belediye başkanlarının öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla açılışını yaptığı festivalde en çok ilgiyi ise 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterine giren TB2 Bayraktar İHA gördü.

Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlar için Irak ve Suriye'de, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Libya'daki İç Savaşı'nda, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde aktif yer alan TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı ile ilgili yetkili komutanlar, özellikleri ve başarıları ile ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.

Robot Ankara havası oynadı

Ziyaretçiler, TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı'ndan sonra ise en çok ilgiyi ise "Canik Man" isimli robota gösterdi. Canik Man isimli robot da insanların ilgisine karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. Canik Man, alandaki bir esnaf ile birlikte çalan Ankara havasında oyun oynadı. Esnafın tokalaşarak pistten ayrılması üzerine ise robot çocuklarla birlikte Ankara havası oynamaya devam etti. Robotun sergilediği figürleri beğeni ilgiyle izleyen ziyaretçiler zaman zaman da tempo tutarak robota eşlik etti.

Tekvando gösterisi de yaptı

Canik Man, çocuklara kısa bir tekvando gösterisi de sundu. Canik Man, Uzak Doğu müziği eşliğinde el ve ayakları ile farklı vuruş tekniklerini de başarıyla sergiledi.

Bayraktar İHA'nın önünde basın mensuplarına bilgi veren BARÜ Rektörü Prof Dr. Ahmet Akkaya, "Bugün itibariyle ziyaretçi hedeflerimize ulaştık. 50 binden fazla kişi Bilim festivalini gezmiş oldu. Bilimden sanata sportif etkinliklerden kültürel faaliyetlere kadar 100'e yakın atölyeye anaokulundan üniversiteye ve yetişkinlere kadar her yaştan insan katılabildi, gezip, öğrenme imkanı oldu. İnsanlar, simülasyonlardan sinemalara kadar bazı alanlarda eğlenme, dikiş nakıştan, tel kırmaya kadar bir çok kültürel alanda da öğrenme şansı buldu. Ayrıca ziyaretçiler, robotlardan füzelere kadar yapay zeka odaklı milli yerli teknolojileri de yakından görebildi. Bayraktar TB2 aktif olarak kullanılan insansız hava aracı. Bunu gören insanlar inanılmaz derecede gurur duyuyor. Bayraktar TB2, getirmemizde destek olan ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bayraktar İHA, daha önce Türkiye'de Elazığ'da bir uçuş gerçekleştirmiş, orada bulunmuş. Emektar Bayraktar'ın ilk sergilendiği, ilk kez anlatıldığı yer Bartın olduğu belirtildi" dedi.

Akkaya, Robot Canik Man'in festivalde olmasının teknolojinin Batı Karadeniz Bölgesi'nde anlatılması, yakından gösterilmesi anlamında çok önemli olduğunu kaydetti.

Alanda polis jandarma, AFAD, itfaiye, Orman gibi kurumların da kullandığı teknoloji ve aletler de katılımcıların ilgisini gördü. AFAD'ın deprem simülasyon tırında ise öğrencilere farklı derecelerde deprem anındaki sarsıntılar gösterilerek, yapmaları gerekenler hakkında bilgi verildi. Deprem tırında öğrencilere, deprem sarsıntısı hissettirilirken, deprem anında yapılması gereken "çök, kapan" isimli hedef küçültme yöntem de uygulamalı olarak gösterildi.

Festival düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.