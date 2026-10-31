Canik BİLSEM öğrencisi kokarca tuzağıyla Gaziantep'te Türk Dünyası ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Canik BİLSEM öğrencisi kokarca tuzağıyla Gaziantep'te Türk Dünyası ikincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik BİLSEM öğrencisinin kahverengi kokarcaya karşı geliştirdiği Arduino destekli tuzak projesi, Gaziantep'teki 8. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikinci oldu. Proje, Karadeniz'de fındık üretimini tehdit eden zararlıyla kimyasal ilaç kullanmadan mücadeleyi hedefliyor.

Samsun'da Canik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ela Aynur Güngör'ün kahverengi kokarca böceğiyle mücadele amacıyla geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikinci oldu.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe 22 ülkeden çok sayıda proje katıldı.

Canik BİLSEM Türkçe öğretmeni Fatih Bilgin danışmanlığında Güngör tarafından hazırlanan "Arduino Destekli Kahverengi Kokarca Böceği Tuzağı" projesi, serbest kategoride Türk Dünyası ikinciliğini elde etti.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcayla mücadeleyi amaçlayan projede, kimyasal ilaç kullanılmadan zararlının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA
KaradenizGaziantepTeknolojiEğitimGüncelTuzakBilimCanikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:42:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Canik BİLSEM öğrencisi kokarca tuzağıyla Gaziantep'te Türk Dünyası ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android