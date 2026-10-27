Samsun Canik'te iddiaya göre bıçaklanan kişinin otomobilinin lastikleri kesildi - Son Dakika
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Samsun Canik'te iddiaya göre bıçaklanan kişinin otomobilinin lastikleri kesildi

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Samsun Canik\'te iddiaya göre bıçaklanan kişinin otomobilinin lastikleri kesildi
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Samsun Canik\'te iddiaya göre bıçaklanan kişinin otomobilinin lastikleri kesildi
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Samsun Canik'te aracının önü kesilen bir kişi, iddiaya göre boynundan ve sağ kolundan bıçaklanarak yaralandı; saldırganlar otomobilin lastiklerini de kesti. Yaralı Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, olay yerinde oyuncak tabanca bulundu.

Samsun'un Canik ilçesinde aracının önü kesilen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar, yaralının araçla peşlerinden gelmesini engellemek için otomobilin lastiklerini de kesti.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Ali Rıza Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.E.'nin aracının önünü kesen saldırganlar, şahsı boynundan ve sağ kolundan bıçakladı. Şüpheliler, yaralının araçla peşlerinden gelmesini engellemek amacıyla otomobilin lastiklerini de kesti.

Yaralanan Y.E.E., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde oyuncak tabanca ele geçirirken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesi3. SayfaSamsunGüncelCanikSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Canik'te iddiaya göre bıçaklanan kişinin otomobilinin lastikleri kesildi - Son Dakika
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