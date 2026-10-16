Samsun Canik\'te Yeşilay, 70 öğrenciyi ekranlardan uzaklaştırıp doğayla buluşturdu

Samsun Canik'te Yeşilay, 70 öğrenciyi ekranlardan uzaklaştırıp doğayla buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği, Canik 100. Yıl İlkokulu'ndan 70 öğrenciyle Samsun'daki Macera Parkı'nda 'Dijital Ekranların Ötesinde Sağlıklı Yaşam' etkinliği düzenledi. Öğrenciler doğayla iç içe aktivitelerle hareketliliğin ve sosyal etkileşimin önemini deneyimledi.
Samsun'da Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, dijital ekranlardan uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirdi.
Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği tarafından Canik 100. Yıl İlkokulu'ndan 70 öğrencinin katılımıyla Macera Parkı'nda "Dijital Ekranların Ötesinde Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe çeşitli aktiviteler yaparak fiziksel hareketliliğin ve sosyal etkileşimin önemini deneyimledi.
Çocukların dijital ekranlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmelerini teşvik etmek ve bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikle öğrencilerin okul dışında farklı deneyimler kazanması hedeflendi.
Kaynak: AA
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